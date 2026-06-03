Emilian Fumărel, omul de afaceri din Timișoara căruia în martie 2023 i-a murit fiica în mod misterios în Valetta, Malta, a aflat, după trei ani, care ar fi cauza decesului Denisei. Cu toate acestea, autoritățile malteze ar refuza să emită un certificat de deces. Tatăl româncei de 28 de ani care s-a prăpădit în mod fulgerător în țara din mijlocul Mării Mediterane a făcut din nou mărturisiri emoționante pentru Gândul.

După mai bine de trei ani, familia Denisei Fumărel, tânăra care la doar 28 de ani a murit în Malta – caz relatat în premieră de Gândul AICI – a aflat o primă pistă a cauzei acestui deces fulgerător.

„După mai bine de trei ani, am primit informații despre decesul fetei mele. Procuratura din Valetta a stabilit că Denisa a murit în urma unei toxiinfecții alimentare. Nu se poate muri în ziua de azi din cauza unei toxiinfecții, doar dacă nu este tratată.

Ca atare, din punctul meu de vedere este vorba de un malpraxis clar, pentru că Denisa nu a fost tratată corespunzător în spitalul din Valetta”, a declarat pentru Gândul Emilian Fumărel.

Pe de altă parte, omul de afaceri din Timișoara spune că autoritățile din țara noastră nu s-ar implica suficient pentru a putea intra în posesia certificatului de deces al Denisei.

„Nici acum nu avem un răspuns concret de la Ministerul Afacerilor Externe. Am făcut mai multe sesizări, dar degeaba”, mai spune tatăl îndurerat.

Autoritățile din Valletta au deschis în martie 2023 o anchetă de moarte suspectă, dar care nu s-ar fi terminat nici azi. Tatăl disperat spune că, de trei ani, atât autoritățile din Malta, cât și de la noi, îi transmit același răspuns: „Este anchetă de moarte suspectă”.

Denisa Fumărel este „în viață” la evidența populației

Traumatizant pentru familie este și faptul că Denisa Fumărel este „în viață” în baza de date a evidenței populației.

Emilian Fumărel mai precizează că afacerile familiei, din domeniul transporturilor, erau pe numele Denisei. Ca atare, în prezent, activitatea economică este blocată.

Drama familiei Fumărel este cu atât mai mare cu cât Denisa este a doua fată care le moare. În urmă cu mai mulți ani, familia din Timișoara avea să piardă prima copilă, din cauza unei boli grave.

Toate detaliile despre acest caz dramatic și un interviu video cu tatăl Denisei pot fi urmărite AICI.

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