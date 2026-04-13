Nicolae Oprea
Alexandra, tânăra care în octombrie 2025 a fost rănită grav în explozia blocului din Rahova trece în continuare prin clipe cumplite. Este imobilizată de la brâu în jos, iar părinții ei încearcă disperați să găsească o clinică unde fata se poate recupera. „Ne punem toate speranțele în Dumnezeu. Puterea specialiștilor pare limitată”, a mărturisit, în exclusivitate pentru Gândul, mama Alexandrei.

Alexandra avea 17 ani când, într-o dimineață însorită de toamnă, pur și simplu s-a trezit în Iad, așa cum mărturisește mama fetei.

Tânăra, care a împlinit recent 18 ani, a fost proiectată de la etajul 7 la etajul 5, suferind răni grave. A fost o lungă perioadă internată în spital, iar de atunci, părinții ei caută o clinică unde să se întâmple o minune.

„Este forțată ca singurul ei vis să fie să meargă”

„Acest copil nu a greșit cu nimic, pur și simplu s-a trezit în Iad. La vârsta la care ar trebui să se bucure de tot ce este mai frumos în viață, Alexandra este imobilizată în continuare de la brâu în jos. Este forțată ca singurul ei vis să fie să meargă, deși avea nenumărate vise”, ne-a mărturisit mama Alexandriei.

Femeia mai spune cu durere că puterea medicilor este limitată în cazul Alexandrei.

„Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare, timp de doi ani, și ne punem toate speranțele în Dumnezeu. Se pare că puterea specialiștilor e limitată”, mai spune femeia care trece prin această tragedie.

Blocul Groazei din Rahova, fără soluții de la autorități

La șase luni de la explozia din Rahova, blocul extrem de afectat de deflagrația care a luat viața a trei persoane arată din ce în ce mai rău. La fața locului, imaginile sunt cumplite. Saltele, haine ale locatarilor, diverse bunuri sau pur și simplu resturi din acest imobil atârnă înfiorător.

Totul pare desprins dintr-un teatru de război, iar imobilul pare efectiv bombardat. Între timp, locatarii din acest imobil se simt abandonați de către autorități.

Până în prezent nu s-a găsit o soluție pentru locatari. Nici măcar pentru punerea în siguranță a imobilului, astfel încât oamenii să poată intra în apartamente pentru ce se mai poate recupera din bunuri.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat recent că a extins urmărirea penală în  dosarul exploziei din Rahova faţă de compania Reţele Electrice România, operatorul de distribuţie a energiei electrice din zonă, şi faţă de un agent de intervenţie de la Distrigaz.

Trei persoane au murit în urma exploziei din data de 17 octombrie 2025.

