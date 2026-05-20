Emilian Fumărel, omul de afaceri din Timișoara căruia i-a murit fiica în mod misterios în Malta, în martie 2023 – caz dezvăluit recent de Gândul AICI – a ajuns la capătul răbdării. Bărbatul și familia sa nu știu nici azi care de ce a murit Denisa, fulgerător, într-un spital din Valetta. Ca atare, Emilian a decis să plece în Malta, unde va încerca să afle adevărul despre moartea fiicei sale. „Autoritățile din țara noastră nu mă ajută deloc”, a declarat omul de afaceri pentru Gândul.

Emilian Fumărel, omul de afaceri din Timiș care trece printr-o dramă cumplită după ce i-a murit fiica în Malta, vrea să meargă singur în țara din mijlocul Mării Mediterane pentru a afla ce i-a adus sfârșitul Denisei, la doar 28 de ani.

„Am ajuns la capătul răbdării. De mai bine de doi ani, de când a murit Denisa, noi nu știm de ce a murit fiica noastră. Voi merge eu acolo, în curând. Voi bate la ușa parchetului de acolo și la spital. Să-mi spună după atâta vreme ce s-a întâmplat cu Denisa. Atât vreau să știu. Și vreau să-mi elibereze un certificat de deces în original, pentru că noi avem doar unul provizoriu. Am făcut mai multe adrese la Ministerul de Externe de la noi, dar până acum nu am niciun răspuns”, a declarat Emilian Fumărel pentru Gândul.

MAE refuză să ofere detalii despre moartea suspectă a unui cetățean român într-o altă țară

Autoritățile din Valletta au deschis în martie 2023 o anchetă de moarte suspectă, dar care nu s-ar fi terminat nici azi. Tatăl disperat spune că, de trei ani, atât autoritățile din Malta, cât și de la noi, îi transmit același răspuns: „Este anchetă de moarte suspectă”.

Gândul a cerut în două rânduri un punct de vedere de la MAE legat de acest caz, în care un cetățean român a decedat într-o altă țară. În primă fază ni s-a transmis că doar familia are dreptul să afle detalii despre acest caz. Ulterior, Gândul a revenit cu argumentul că este vorba de un deces al unui cetățean român și de o anchetă de moarte suspectă însă reprezentanții MAE nu au mai oferit un răspuns.

Denisa Fumărel este „în viață” la evidența populației

Traumatizant pentru familie este și faptul că Denisa Fumărel este „în viață” în baza de date a evidenței populației.

Emilian Fumărel mai precizează faptul că afacerile familiei, din domeniul Transporturilor, erau pe numele Denisei. În prezent activitatea economică este blocată.

Drama familiei Fumărel este cu atât mai mare cu cât Denisa este a doua fată care le moare. În urmă cu mai mulți ani, familia din Timișoara avea să piardă prima copilă, din cauza unei boli grave.

