Operațiunea „JUPITER 5”: 300 de dosare penale și 166 de persoane vizate de măsuri preventive.

Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată pe parcursul acestei săptămâni, s-a încheiat cu un bilanț semnificativ: 300 de dosare penale, 1.170 de percheziții domiciliare și măsuri preventive dispuse față de 166 de persoane.

Bilanțul operațiunii „JUPITER 5” a fost anunțat de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta s-a desfășurat pe parcursul acestei săptămâni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), scrie Mediafax.

Ce infracțiuni au vizat acțiunile desfășurate la nivel național

Acțiunile desfășurate la nivel național au avut loc în cadrul a 300 de dosare penale. Acestea au vizat infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă și delapidare.

De asemenea, polițiștii au efectuat cercetări privind nerespectarea regimului fiscal, fapte de contrafacere și încălcări ale legislației privind protecția mediului. Printre infracțiunile investigate s-au numărat și cele referitoare la regimul armelor și munițiilor, precum și cele din domeniul silvic. Totodată, dosarele au vizat furturi, infracțiuni de serviciu și fapte de corupție.

„În cadrul operațiunii „JUPITER 5” au fost desfășurate 258 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 1.170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, care au vizat 403 suspecți, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane, respectiv 59 de măsuri preventive ale reținerii, 8 măsuri de arestare preventivă, 3 măsuri de arest la domiciliu și 96 de măsuri preventive restrictive de drepturi constând în control judiciar, dintre care 2 pe cauțiune. În cadrul dosarelor penale instrumentate la nivel național au fost instituite măsuri asigurătorii în cuantum total de 141.435.164 lei”, a anunțat PÎCCJ.

Ce bunuri au fost confiscate

„Au fost ridicate și indisponibilizate bunuri constând în aproximativ 600.000 de țigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 55 de arme neletale, 40 de arme letale, peste 69 de tone de deșeuri și substanțe periculoase, 790 de litri de motorină, 583 mc de material lemnos, 137 de instrumente muzicale, 12.073 de piese componente ale instrumentelor muzicale, peste 8.000 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, 250 de grame de bijuterii din aur, precum și 458.590 lei”, a transmis PÎCCJ.