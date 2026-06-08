Operațiunea Jupiter continuă. Percheziții de amploare în dosare de proxenetism și infracțiuni economice. Prejudiciu de peste 11 milioane de lei

Parchetul General si Inspectoratul General al Poliției Române continuă în forță operațiunea Jupiter 5. Astăzi vor fi desfășurate 28 de acțiuni operative bazate pe 154 mandate de percheziție domiciliară în București și mai multe județe. Sunt vizate 27 persoane pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, transmit surse Gândul.

Este vorba deapre dosare ce privesc infracțiuni economico- financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, contrabandă, proxenetism și agresiuni sexuale, precum și nerespectarea regimului armelor si munițiilor. Prejudiciul estimat este de 11.740.000 lei.

Anunțul autorităților

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 5”, în cursul zilei de astăzi, 8 iunie 2026, sunt desfășurate 28 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 154 de mandate de percheziție domiciliară și 27 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Prejudiciul estimat în dosarele instrumentate depășește 11.740.000 de lei.

Activitățile procedurale urmăresc identificarea și ridicarea de documente, sisteme informatice, medii de stocare, bunuri susceptibile a proveni din activități infracționale sau a căror deținere este ilegală, precum și alte mijloace de probă necesare documentării activității infracționale și recuperării prejudiciilor.

Totodată, se are în vedere instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea recuperării prejudiciilor și a confiscării speciale sau extinse, după caz”, se arată în comunicatu autorităților.

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