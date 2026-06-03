Ora exactă când este bine să faci rezervări de vacanță ieftine, potrivit consultanților financiari

Un consultant financiar a dezvăluit când ar trebui să vă rezervați următoarea vacanță, susținând că există un moment precis în care prețurile, în medie, sunt mai mici, scrie Daily Express.

Dacă încă nu ați planificat o vacanță anul acesta și nu sunteți sigur care este cel mai bun moment pentru a face acest lucru, un consultant financiar a identificat exact când ar trebui – și când nu ar trebui – să faceți rezervarea.

Abs Mechial a dezvăluit pe TikTok faptul că nu numai că există zile mai favorabile pentru a rezerva, dar există și perioade mai avantajoase. „Când este cel mai nepotrivit moment pentru a rezerva o vacanță și când este de fapt cel mai ieftin?”, i-a întrebat el pe urmăritorii săi într-un videoclip.

În mod surprinzător, conform unui studiu, Abs a susținut că există o fereastră de o oră în fiecare zi în care rezervarea vacanțelor poate costa semnificativ mai mulți bani. „Conform datelor, cel mai scump moment pentru rezervare este între orele 9:00 și 10:00”, a explicat el. „Rezervările în această fereastră au fost cu aproximativ 30% mai mari decât cel mai ieftin moment al zilei – așa că nu mai este nevoie să rezervați vacanțe imediat ce vă conectați pentru ziua respectivă.”

În ceea ce privește cel mai economic moment al zilei, Abs a recomandat să setați alarma. „Devreme… și chiar foarte devreme”, a spus el. „Între 4 și 5 dimineața – și logica are sens.”

Abs a subliniat că peste noapte, cererea „scade” și, în consecință, prețurile „revin la valorile lor de bază”. El a detaliat: „Apoi, pe măsură ce ziua trece, cu cât sunt mai multe căutări și cu cât sunt mai multe clicuri, prețurile încep să crească din nou.”

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