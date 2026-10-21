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Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026. Cât te costă un singur pahar

Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026. Cât te costă un singur pahar
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Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026. Cât te costă un singur pahar.

Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026

Se ia în calcul un pahar de 400 ml și 1 metru cub = 1.000 litri. Potrivit vremeanoua.ro, Călărași este orașul cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026.

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Calculul matematic pentru 1 litru este: 12,47 lei/1.000 = 0,01247 lei/litru

Prețul pentru un pahar (0,4 litri) ajunge la: 0,4×0,01247 = 0,005 lei.

În prezent, după Călărași se situează județul Vaslui, unde operatorul regional de apă și canalizare practică al doilea cel mai mare tarif din România, de 12,32 lei/mc fără TVA pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită populației.

La capitolul canalizare, tariful practicat de Aquavas este 9,17 lei fără TVA pentru apa uzată canalizată și epurată, adică al 10-lea la nivel național.

Vasluienii se plâng că, în ciuda veniturilor foarte mici, operatorul de apă practică unul din cele mai ridicate tarife din țară la apa potabilă destinată populației.

Top 10 tarife la apa potabilă (prețul fără TVA)

1. Ecoaqua SA Călărasi – 12,47 lei/mc
2. SC Aquavas SA Vaslui – 12,32 lei/mc
3. Apă Canal SA Galați – 11,84/mc
4. Aquacaras SA Reșița – 11,33 lei/mc
5. SC Compania Regională de Apă Bacău SA – 11,25 lei/mc
6. SC Apa Serv SA Alexandria – 10,88 lei/mc
7. Compania de Apă Aries SA Turda – 10,79 lei/mc
8. SC Urban SA Slobozia – 10,64 lei/mc
9. Apavital SA Iași – 10,64 lei/mc
10. Compania Apă Oltenia Craiova – 10,45 lei/mc

Top 10 tarife la apa epurată (prețul fără TVA)

1. SC Compania de Apă Târgoviste Dâmbovița – 11,07 lei/mc
2. SC Aparegio Gorj SA Târgu Jiu – 10,91 lei/mc
3. Compania Județeană Apa Serv SA Neamț – 10,77 lei/mc
4. Ecoaqua SA Călărași – 10,76 lei/mc
5. Apavital SA Iași – 10,53 lei/mc
6. SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș – 9,95 lei/mc
7. Aquatim SA Timișoara – 9,55 lei/mc
8. Compania de Apă Arad SA – 9,42 lei/mc
9. Compania de Apă Aries SA Turda – 9,24 lei/mc
10. SC Aquavas SA Vaslui – 9,17 lei/mc

Cum stă Capitala la acest capitol

În București, prețul apei potabile livrate de Apa Nova București este de 7,19 lei/mc (fără TVA), respectiv 7,98 lei/mc (cu TVA de 11% inclus). Prețul canalizării este de 3,79 lei/mc (fără TVA), respectiv 4,21 lei/mc (cu TVA inclus).

Tarifele actuale, începând cu 1 iulie 2026, sunt:

• Apă potabilă: 7,19 lei/mc (fără TVA) / 7,98 lei/mc (cu 11% TVA)
• Canalizare: 3,79 lei/mc (fără TVA) / 4,21 lei/mc (cu 11% TVA)
• Total apă + canalizare: 12,19 lei/mc (cu TVA inclus)

Alte tarife specifice

• Apă industrială (sursa Argeș): 0,284 lei/mc (fără TVA)
• Apă industrială (sursa Colentina): 1,075 lei/mc (fără TVA)

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