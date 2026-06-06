Orașul din România în care vor fi 40 grade Celsius în iulie 2026, potrivit meteorologilor EaseWeather

Care este orașul din România în care vor fi 40 de grade C în iulie 2026, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Meteorologii EaseWeather au anunțat prognoza în România, pentru luna iulie. Se pare că, într-un anumit oraș, temperaturile în luna iulie vor fi mari: 40 de grade C. Aceste temperaturi se vor evidenția în trei zile, în luna iulie, respectiv, pe 17, 20 și 22 iulie.

Cât despre orașul care va deține aceste temperaturi, ei, bine, este vorba despre Calafat. Aici, în zilele menționate mai sus se vor înregistra valori de 40 de grade C. Se cade a se menționa că acest oraș deține, de altfel, și recordul pentru cea mai mare temperatură din ultimele decenii, respectiv de +44.3 grade Celsius.

La Calafat, în luna iulie, vor fi, de asemenea, doar două zile cu ploaie, pe 2 și pe 5 iulie 2026. Temperaturile sunt ridicate pe tot parcursul lunii. Sunt prognozate valori termice care pornesc de la 32 de grade C și ajung, cum spuneam, la 40 de grade C.

Soarele își va face simțită prezența pe tot parcursul lunii mai, doar în anumite zile se vor mai arăta și norii.

Așadar, la Calafat, luna lui Cuptor va aduce temperaturi mari, într-un oraș care deține și recordul pentru cea mai mare temperatură din ultimele decenii.

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