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Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi: „Este o sfidare revoltătoare”

Olga Borșcevschi
Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi:
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Jurnalistul Patrick André de Hillerin critică miercuri, într-o postare pe Facebook, decizia Guvernului Bolojan demis de a atribui un contract în valoare de 196 de milioane de euro companiei DIGI România pentru dezvoltarea unei platforme de tip LLM (Large Language Model). Banii sunt alocați prin programul european de securitate SAFE pentru dezvoltarea unei platforme de inteligență artificială aplicată în securitatea cibernetică.

Patrick André de Hillerin acuză Guvernul demis că acordă „contracte fabuloase” înainte de plecare

„Guvernul României, demis în urmă cu o lună, are încă puterea de a-i cadorisi pe prietenii și susținătorii lui Ilie Bolojan cu contracte de-a dreptul fabuloase”, scrie editorialistul Gândul.

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El afirmă că atribuirea contractului reprezintă „o sfidare revoltătoare”, precizând că DIGI România nu ar avea experiența necesară.

„Contractul de 196 de milioane de euro acordat de guvern prin intermediul MAI companiei DIGI România pentru o platformă de tip LLM este o sfidare revoltătoare.

Nu doar că Digi nu are un istoric în dezvoltarea acestui tip de platforme, dar mai este și controlată de către or firmă din străinătate, Digi Communications NV (Țările de Jos)”, spune Patrick André de Hillerin.

Sursa foto: digi.ro

Mai mult, jurnalistul îl critică și pe Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre care spune că ar executa „la ordin” deciziile premierului demis.

„De altfel, nici MAI nu avea până acum competențe în securitatea cibernetică. Dar în are pe Predoiu, care execută întocmai și la ordin comenzile murdare ale mesianicului bihorean, așa cum a făcut și cu armamentul individual.

Zoltan Teszari este pentru Ilie Bolojan ceea ce a fost Sebi Ghiță pentru PSD.

Doar că PSD nu a îndrăznit să-i dea lui Sebi Ghiță un contract de 196 de milioane de euro dintr-o bucată, când pârjolea câmpiile și otrăvea fântânile înainte de ieșirea de la guvernare”, mai arată el.

„Tunul SAFE este una dintre cele mai mari ticăloșii”

„Tunul SAFE, din care face parte și acest contract sfidător, acordat unei firme fără competențe reale în domeniul LLM, este una dintre cele mai mari ticăloșii făcute în România ultimilor 36 de ani”, subliniază jurnalistul.

La finalul mesajului, Patrick André de Hillerin l-a ironizat pe Bolojan: „Dar, nu, Bolojan e cel mai bun, cel mai cinstit, cel mai priceput. #scârbă”.

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