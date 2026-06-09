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Pe cine vede Daniel Pancu favorită la Cupa Mondială 2026. Va juca finala cu Franța lui Mbappe

Pe cine vede Daniel Pancu favorită la Cupa Mondială 2026. Va juca finala cu Franța lui Mbappe
Pe cine vede Daniel Pancu favorită la Cupa Mondială / Sursa FOTO: SportPictures
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Daniel Pancu știe cine va câștiga Cupa Mondială 2026, după o finală cu Franța superstarului Mbappe. Noul antrenor al Rapidului a vorbit pentru PROSPORT despre turneul final care începe în 11 iunie.

„Pancone” a fost printre cei mai buni tehnicieni din Superliga în sezonul recent încheiat. A luat CFR Cluj din zona retrogradării și a calificat-o în cupele europene.

Cine pleacă acasă după faza grupelor

Ajuns la 48 de ani, Pancu este un simbol al Rapidului și a acceptat să se întoarcă în Giulești vara asta. ProSport l-a contactat pentru un pronostic în vederea Cupei Mondiale, iar fostul mare atacant, adulat și la Istanbul, de fanii lui Beșiktaș, a vorbit deschis despre ce se va întâmpla la C.M.

Cupa Mondială va avea la start 12 grupe de câte 4 echipe. Se califică mai departe primele două locuri din fiecare grupă plus cele mai bune 8 locuri trei din totalul de 12.

„Toate cele trei gazde ale turneului, adică SUA, Mexic și Canada, își vor câștiga fiecare grupa. Alături de americani vor ieși din grupă și Turcia, și Paraguay. Lângă Mexic, sigur Coreea de Sud. Iar alături de Canada văd ieșind din grupă Elveția”, a spus Pancu.

Mai departe, fostul selecționer al României U21 a venit și cu varianta sa despre echipele care vor dezamăgi. În opinia lui Pancu, patru mari trupe vor părăsi competiția după faza grupelor:

  • Cehia – din grupa cu Mexic, Coreea de Sud și Africa de Sud;
  • Ecuador – din grupa cu Germania, Coasta de Fildeș și Curacao;
  • Suedia – din grupa cu Olanda, Japonia și Tunisia;
  • Senegal – din grupa cu Franța, Norvegia și Irak.

Franța va pierde finala

În continuare, noul tehnician din Grant a spus că „Portugalia va fi dezamăgirea. Iar finala o văd jucată între Franța și Brazilia, cu sud-americanii reușind să câștige trofeul!”.

Pe cine va încuraja Pancu la Cupa Mondială? „O să țin cu Turcia, pentru că o consider a doua mea țară. Și sper din tot sufletul să treacă de grupe. Dar, în paralel, o să urmăresc foarte atent și Norvegia. Pentru că mă fascinează și o consider capabilă să facă o figură foarte frumoasă!”.

Însă, și o altă „națională” poate produce surpriza, mai crede Pancu: „Pentru mine, Japonia are toate argumentele să devină revelația C.M. Mi se pare o națională încântătoare, cu fotbaliști atât foarte rapizi, cât și tehnici. Nu mai spun de starea lor de spirit fantastică. Chiar încântătoare, Japonia!”.

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