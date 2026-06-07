Naționala Iranului, obligată să părăsească SUA după fiecare meci la Cupa Mondială 2026. Condiții dure impuse de americani

După ce s-a confruntat cu situația vizelor, naționala Iranului intră într-o nouă etapă complicată înainte de Cupa Mondială 2026. Selecționata lui Amir Ghalenoei va fi obligată să părăsească Statele Unite după fiecare meci disputat, în contextul restricțiilor privind accesul delegației pe teritoriul american.

Naționala Iranului și problema vizelor

Jucătorii naționalei Iranului au primit vize pentru intrarea în Statele Unite înainte de Cupa Mondială, însă mai mulți membri ai staffului administrativ au fost refuzați.

Presa iraniană a relatat că o parte dintre oficiali nu au primit încă aprobarea de intrare. Agenția semioficială Tasnim a scris că printre cei fără vize se află directorul executiv Mehdi Kharati, secretarul general Hedayat Mombini și directorul media Mohsen Motamedkia.

Potrivit sursei, aceștia ar urma să călătorească în Mexic împreună cu echipa, în timp ce se continuă demersurile pentru obținerea vizelor.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în fața Congresului că Statele Unite nu vor permite intrarea în delegația Iranului a persoanelor asociate cu Garda Revoluționară Islamică.

Președintele federației iraniene, Mehdi Taj, a fost anterior refuzat la intrare la tragerea la sorți a competiției.

O nouă problemă pentru Iran

Selecționata condusă de Amir Ghalenoei va fi obligată să părăsească Statele Unite imediat după fiecare meci disputat la turneul final.

Potrivit informațiilor vehiculate de presa internațională, delegația iraniană nu ar putea rămâne pe teritoriul american între partide, chiar dacă toate meciurile din grupă se joacă în SUA. Astfel, echipa ar urma să intre în țară doar pentru ziua meciului și să revină în Mexic după fiecare partidă.

Măsura complică logistica echipei, care va trebui să gestioneze deplasări repetate pe durata competiției.

Programul Iranului la Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026 este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, iar Iran își va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul SUA.

Programul echipei:

16 iunie: Iran – Noua Zeelandă (Los Angeles)

21 iunie: Iran – Belgia (California)

27 iunie: Iran – Egipt (Seattle)

Lotul Iranului

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)

Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)

Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)

Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).

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