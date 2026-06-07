România nu îşi mai poate permite să ignore riscurile ridicate de atacurile cu drone marine ale Ucrainei asupra navelor şi infrastructurii ruseşti din Marea Neagră și zonele gri, relevă o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).

Proximitatea rutelor maritime şi a infrastructurii petroliere româneşti față de teatrul de război din Ucraina este un potențial pericol, arată studiul AEI.

„Orice navă suspectată că participă la alimentarea maşinii de război ruse poate deveni o ţintă”

Asociația critică ceea ce numește „pasivitatea autorităţilor române” față de obiectivele de război suspecte, precum și „tolerarea zonelor gri”.

„Orice navă suspectată că participă la alimentarea maşinii de război ruse poate deveni o ţintă, iar proximitatea rutelor maritime şi a infrastructurii petroliere româneşti amplifică pericolul. La fel de gravă este pasivitatea autorităţilor române. Tolerarea zonelor gri, lipsa transparenţei şi controalele insuficiente nu fac decât să crească riscurile economice şi de securitate pentru România.

„Indiferenţa privind motorina care ajunge în România nu este neutralitate, este o formă de complicitate”

Analiza atrage atenția cu privire la operațiunile petroliere suspecte ale Rusiei în România. Operațiuni care indică un mare pericol pentru țara noastră, căci sunt „vânate” de dronele ucrainene.

„Într-un context de război, indiferenţa privind motorina care ajunge în România nu este neutralitate. Este o formă de complicitate prin inacţiune. Poate că mai importantă decât ancheta privind explozia dronei de la Constanţa este ancheta produselor petroliere ruseşti care ajung mascat în România, a schimburilor de petrol de la navă la navă care se produc în apele teritoriale româneşti sau în imediata apropiere a acestora. De ce? Pentru că aceste operaţiuni sunt vânate de dronele ucrainiene, iar dacă ele se întâmplă în apropierea României, înseamnă că România este în pericol pentru că tolerează să se întâmple acest lucru”, explică preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă, în documentul menţionat.

Dacă drona de la Constanța incendia Oil Terminal, creșterea prețului la motorină era de 5-15%

Potrivit AEI, dacă drona de la Constanţa ar fi declanşat un incendiu major la Oil Terminal, efectult ar fi însemnat câteva luni cu preţuri mai mari. Dar și importuri reorganizate şi recurgerea la stocurile strategice. În funcție de amploarea infrastructurii afectate, probabil s-ar fi redus cu 30-50% capacitatea de import maritim pe termen scurt. Inevitabil, o creştere a preţului motorinei cu aproximativ 5-15%.

„În ultimii ani, piaţa globală a petrolului a devenit nu doar o castă economică, ci şi un câmp de confruntare geopolitică şi armată… Din Kazahstan până în România, lanţul petrolului ilustrează cum geopolitica şi economia se împletesc într-un sistem complex. Unde fiecare perturbare are efecte regionale”, completează Chisăliţă.

Potrivit AEI, datele globale arată o schimbare profundă a fluxurilor petroliere. Asadar, anterior războiului din Ucraina, Uniunea Europeană era unul dintre principalii importatori de petrol rusesc. În prezent, cea mai mare parte a exporturilor Rusiei merge către Asia.

„Această reconfigurare nu a eliminat dependenţele energetice, ci le-a redistribuit. Conductele, terminalele şi rafinăriile rămân puncte strategice într-o economie globală în care energia continuă să fie una dintre principalele monede geopolitice”, conchide preşedintele AEI.

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