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Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au fost bruiate, e foarte posibil ca ele să fi fost bruiate de România”

Patrick André de Hillerin:
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța
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Într-un amplu comentariu, jurnalistul Patrick André de Hillerin a analizat mizele de culise din geopolitica regională, care pot sta în spatele controversatului episod cu drona explodată la Constanța.
În preambulul mesajului său postat pe contul de Facebook, editorialistul Gândul observă că Ucraina are mai multe liste de dușmani și le explicitează.

Ucraina, mai multe liste de dușmani

Mulți dintre dușmanii țării atacate de Rusia nu au fost condamnați juridic, continuă De Hillerin.

Ucraina are mai multe liste cu dușmani. Sunt o țară aflată în război, o țară supusă unor presiuni pe care noi nu avem cum să le înțelegem, pentru că nu trecem prin ceea ce trec ucrainenii.
Listele respective nu sunt rodul unor proceduri judiciare. De exemplu, oamenii aflați pe listele de dușmani-oameni ai Ucrainei nu au fost condamnați pentru nimic de niciun tribunal din lume. Cei mai mulți dintre ei, desigur. (…)

Lista cu dușmani-vapoare

Printre alte liste de dușmani, Ucraina are și o listă cu dușmani-vapoare. În general petroliere, despre care spune că fac parte din flota fantomă a Rusiei, flotă care duce „ilegal” petrolul lui Putin spre locuri unde îl vinde și astfel finanțează războiul ilegal împotriva Ucrainei.
Ei, bine, pe dușmanii-vapoare Ucraina i-a condamnat la moarte și încearcă să-i distrugă pe unde îi prinde. Asta fără să poată dovedi fără urmă de îndoială că vapoarele alea chiar fac ce spun ei. (…) Ucrainenii nu au cum să dovedească ce fel de petrol transporta Safeen Elona. Dar, oricum, ei i-au luat decizia și voiau să scufunde vasul.
Așa au ajuns dronele lor marine nu doar în apropierea apelor noastre teritoriale, ci de-a dreptul în apele noastre teritoriale.

Ce nu se spune zilele astea

Ceea ce nu se spune zilele astea, este că, dacă dronele au fost bruiate, este foarte posibil ca ele să fi sot bruiate de către România. De la începutul războiului din Ucraina, în zona Dobrogei (județele Constanța și Tulcea) se folosește la greu bruiajul semnalului GPS, ca măsură de protecție împotriva unor eventuale atacuri rusești. La început ne-a ajutat partenerul strategic cu echipamentele necesare, dar sunt convins că în 4 ani am reușit să ne cumpărăm și noi tot ce ne trebuie, discret.
Atunci când sitemele de bruiaj sunt active în Dobrogea, nu funcționează GPS-urile utilajelor agricole, dronele recreaționale se duc în cap și așa mai departe. Dacă un șofer nou al unei firme de curierat prinde o perioadă de bruiaj, are mari probleme în a găsi adresele, pentru că până i Waze sau Google Maps dau erori de câteva sute de metri.
Ăsta e doar un amănunt.

Dronele marine ale Ucrainei nu aveau ce căuta în apele teritoriale românești

Indiferent de cine a bruiat (dacă a bruiat cineva) dronele marine ale Ucrainei, adevărata problemă este că ele nu aveau ce căuta la limita apelor teritoriale românești. În apele teritoriale cu atât mai puțin. Pentru că, iată ele pot scăpa de sub control și pot pune în pericol viețile cetățenilor români.
Dacă un petrolier cu capacitatea Safeen Elona, plin cu petrol, ar fi atacat și scufundat la limita apelor teritoriale românești, în dreptul portului Constanța, pata de petrol ar ajunge în aproximativ 22 de ore pe tot litoralul românesc la sud de de Constanța, iar în 2-3 zile ar fi afectat tot litoralul românesc, inclusiv partea de nord, în funcție de curenți. Ar fi afectat și litoralul bulgăresc.
Știu, rușii sunt de vină. Pentru război, pentru tot ce se întâmplă.
Dar asta nu înseamnă că ucrainenii sunt îndreptățiți să se joace cu explozibilii lor pe la granițele noastre, cu riscul de a pierde controlul sau de a provoca diverse catastrofe.
În imagine (captură de ecran) puteți vedea cum arată o pasăre afectată de o astfel de catastrofă.
Comentariul integral poate fi citit AICI.
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