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Piedone l-a dat în judecată pe fiul său. Ce a solicitat Primăriei Sectorului 5

Piedone l-a dat în judecată pe fiul său. Ce a solicitat Primăriei Sectorului 5
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Cristian Popescu Piedone a dat în judecată Primăria Sectorului 5, condusă de propriul fiu, Vlad Popescu Piedone. Fostul edil și șef al ANPC vrea să încaseze 40.000 de euro, bani din salarii care nu i s-au plătit câtă vreme a fost închis timp de un an și jumătate pe baza sentinței din Dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone a înregistrat o acțiune în contencios administrativ, la data de 25 mai 2026, la Tribunalul București, împotriva Primăriei Sectorului 5. Miza litigiului este de 209.192 lei, aproxiativ 40.000 de euro, drepturi salariale neachitate între iunie 2022 și mai 2023, potrivit FANATIK.

Cristian Popescu Piedone și Vlad Popescu Piedone

Piedone Senior a cerut banii și de la Ministerul Finanțelor

Nu este pentru prima oară când Cristian Popescu Piedone solicită banii în instanță. În luna mai a anului precedent, Tribunalul București a admis parțial cererea fostului primar de reparare a prejudiciilor unor erori judiciare și a dispus plata către reclamant a sumei de 100.000 de euro cu titlul de despăgubiri morale și de 290.285,5 lei, daune materiale.

„Concluzionând, ca urmare a stabilirii unei legături de cauzalitate directă între punerea în imposibilitate de exercitare a funcţiei şi executarea pedepsei privative de libertate, ca urmare a argumentelor anterior prezentate, tribunalul stabileşte că reclamantul are dreptul la obţinerea sumei de 209.192 lei cu titlu de daune materiale constând în indemnizaţiile cuvenite, dar neîncasate.

Tribunalul nu poate admite însă, în acelaşi timp, şi cererea reclamantului de obligare a pârâtului la suma de 11.317,5 lei reprezentând procentul de 60 % din sumele câştigate ca urmare a muncii prestate pe perioada deținerii la Penitenciarul Rahova”, se arăta în motivarea judecătorilor de la Tribunalul București.

Procesul pe fond poate începe

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond. Instanța l-a obligat, totodată, pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

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