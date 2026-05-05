Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia

Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia. Fostul sef al ANPC este acuzat că ar fi anunțat controalele și ar fi cerut și cazare în condiții speciale. Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă.

Cristian Popescu Piedone este acuzat că ar fi anunțat administratorii hotelului Internațional din Sinaia de un viitor control din partea inspectorilor ANPC, potrivit interceptărilor din dosar obținute de Gândul.

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond, scrie G4media.

Acuzațiile procurorilor

„În conformitate cu atribuțiile de serviciu și cu obiectivele principale avute de către A.N.P.C., în perioada 7-9 martie 2025, funcționarii din cadrul Autorității au desfășurat, sub coordonarea președintelui instituției Popescu Cristian Victor Piedone, o serie de controale în stațiunile montane de pe Valea Prahovei.

În urma verificărilor efectuate asupra a mai multor operatori economici, au fost aplicate 123 de amenzi contravenționale în valoare totală de 1.191.500 lei și 40 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 6 opriri temporare ale prestărilor de servicii până la remedierea abaterilor și 2 propuneri de suspendare a activității pentru până la 6 luni pentru unii operatori economici.

​​Printre operatorii economici verificați a fost și HOTELUL INTERNATIONAL SINAIA ( SC INTERNATIONAL SA), situat pe str. Avram Iancu, nr. 1, Sinaia, județul Prahova.

​În cadrul acestui hotel a fost cazat și a beneficiat de servicii și Popescu Cristian-Victor Piedone pe perioada efectuării controalelor în stațiunile de pe Valea Prahovei.

