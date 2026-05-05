Prima pagină » Actualitate » Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia

Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia

Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia. Fostul sef al ANPC este acuzat că ar fi anunțat controalele și ar fi cerut și cazare în condiții speciale. Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă.

Cristian Popescu Piedone este acuzat că ar fi anunțat administratorii hotelului Internațional din Sinaia de un viitor control din partea inspectorilor ANPC, potrivit interceptărilor din dosar obținute de Gândul.

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond, scrie G4media.

Acuzațiile procurorilor

„În conformitate cu atribuțiile de serviciu și cu obiectivele principale avute de către A.N.P.C., în perioada 7-9 martie 2025, funcționarii din cadrul Autorității au desfășurat, sub coordonarea președintelui instituției Popescu Cristian Victor Piedone, o serie de controale în stațiunile montane de pe Valea Prahovei.

În urma verificărilor efectuate asupra a mai multor operatori economici, au fost aplicate 123 de amenzi contravenționale în valoare totală de 1.191.500 lei și 40 de avertismente.

De asemenea, au fost dispuse 6 opriri temporare ale prestărilor de servicii până la remedierea abaterilor și 2 propuneri de suspendare a activității pentru până la 6 luni pentru unii operatori economici.

​​Printre operatorii economici verificați a fost și HOTELUL INTERNATIONAL SINAIA ( SC INTERNATIONAL SA), situat pe str. Avram Iancu, nr. 1, Sinaia, județul Prahova.

​În cadrul acestui hotel a fost cazat și a beneficiat de servicii și Popescu Cristian-Victor Piedone pe perioada efectuării controalelor în stațiunile de pe Valea Prahovei.

Recomandarea autorului: Stenograme incendiare! Cum le dădea Piedone indicații subordonaților pentru “controlul” hotelului de la Sinaia! “Să-mi pregătească 3 camere țiplă”

DOCUMENT | Hotelul Sinaia și-a cumpărat bucătărie nouă după controlul ANPC. Piedone: „În 12 ore au schimbat tot. Uite că se poate. Aviz amatorilor!”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
18:29
Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
18:12
Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
FLASH NEWS Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii
18:09
Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii
NEWS ALERT După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
18:09
După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
INCIDENT Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să o înjure. Ce acuzații li se aduc
17:47
Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să o înjure. Ce acuzații li se aduc
LIVE PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
17:24
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
FLASH NEWS Axios: SUA au avertizat Iranul printr-un mesaj privat înainte de a începe escortarea navelor civile prin Strâmtoarea Ormuz
18:32
Axios: SUA au avertizat Iranul printr-un mesaj privat înainte de a începe escortarea navelor civile prin Strâmtoarea Ormuz
ECONOMIE Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
18:26
Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
AUTO Renaște din „cenușă” marca auto românească cu o istorie legendară. „Un nume cu puternică încărcătură emoțională”
18:05
Renaște din „cenușă” marca auto românească cu o istorie legendară. „Un nume cu puternică încărcătură emoțională”
TENSIUNI Ce măsuri au luat rușii pentru a proteja parada de 9 mai de posibilele atacuri cu drone ale ucrainenilor
17:53
Ce măsuri au luat rușii pentru a proteja parada de 9 mai de posibilele atacuri cu drone ale ucrainenilor
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite își închid parțial spațiul aerian în urma atacurilor cu rachete și drone ale Iranului
17:32
Emiratele Arabe Unite își închid parțial spațiul aerian în urma atacurilor cu rachete și drone ale Iranului
ALERTĂ Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”
17:23
Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”

Cele mai noi

Trimite acest link pe