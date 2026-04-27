Șeful Ryanair avertizează: două companii cu mii de curse în România riscă să intre în colaps până la iarnă

Șeful Ryanair, Michael O’Leary, avertizează că scumpirea accelerată a combustibilului ar putea împinge unele companii aeriene europene spre faliment în următoarele luni. Printre cele vizate: Wizz Air și airBaltic, operatori cu prezență importantă pe piața din România.

Presiune uriașă din cauza combustibilului

Creșterea abruptă a prețului kerosenului pune în dificultate transportatorii low-cost, iar efectele reale ale crizei nu s-au văzut încă pe deplin. Potrivit unor analize din presa de specialitate, inclusiv Simple Flying, piața ar putea intra într-o fază critică chiar din luna mai, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

În acest context, Michael O’Leary susține că industria se îndreaptă spre o perioadă de selecție dură, în care doar companiile cu rezerve solide și strategii de protecție împotriva fluctuațiilor de preț vor rezista.

„Două sau trei companii ar putea dispărea”

Șeful Ryanair a lansat un avertisment direct la adresa rivalilor, sugerând că unele companii nu vor face față costurilor.

„Dacă petrolul rămâne la aceste niveluri, două sau trei companii aeriene europene ar putea intra în faliment în octombrie sau noiembrie”, a declarat acesta, făcând referire explicită la Wizz Air și airBaltic.

Afirmația vine în condițiile în care aceste companii nu și-ar fi acoperit integral riscurile legate de combustibil, ceea ce le-ar putea epuiza rapid lichiditățile. Într-un astfel de scenariu, suspendarea unor zboruri devine o posibilitate reală.

România, direct afectată

Ambele companii menționate au o prezență semnificativă pe piața locală. Wizz Air operează mii de zboruri de pe 13 aeroporturi din România, în timp ce airBaltic asigură conexiuni directe între București și regiunea baltică.

O eventuală reducere a activității sau intrare în dificultate financiară ar avea impact direct asupra traficului aerian și asupra prețurilor biletelor pentru pasagerii români.

Cum încearcă companiile să se protejeze

Operatorii aerieni folosesc, în mod obișnuit, contracte de hedging pentru a-și stabiliza costurile combustibilului. Ryanair a securizat aproximativ 80% din necesarul său la un preț de 67 de dolari pe baril până în martie anul viitor. Restul de 20%, cumpărat la prețul pieței, a depășit însă 150 de dolari pe baril, generând costuri suplimentare semnificative.

De altfel, compania irlandeză a anunțat deja cheltuieli suplimentare de circa 50 de milioane de dolari pentru combustibil doar într-o singură lună.Wizz Air respinge scenariul pesimist și susține că dispune de lichidități suficiente pentru a rezista cel puțin 18 luni, invocând o structură financiară solidă și parteneriate stabile.

În schimb, situația airBaltic este considerată mai fragilă. Un raport al S&P Global indică o vulnerabilitate crescută și posibilitatea unei restructurări a datoriilor, în ciuda sprijinului temporar primit de la guvernul leton.

Criza combustibilului este monitorizată atent la nivel european. Unele state, precum Regatul Unit, sunt mai expuse din cauza dependenței de importuri din regiuni sensibile, precum Kuweit, în timp ce altele beneficiază de surse mai diversificate.

