O companie aeriană anunță că își închide baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Care este motivul

Compania aeriană Ryanair urmează să își închidă baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Măsura va intra în vigoare în sezonul de iarnă, iar decizia vine după ce operatorul aeroportuar Fraport a majorat taxele anuale. Potrivit presei din Grecia, decizia va fi valabilă din luna octombrie.

Cele 3 aeronave staționate în Salonic vor fi realocate către hub-uri europene alternative care oferă costuri operaționale mai mici și stimulente financiare mai competitive. Decizia vine în urma opoziției vehemente a reprezentanților companiei aeriene față de majorarea recentă a taxelor de aeroport implementată de administratorul aeroportului, Fraport Grecia, notează Greekreporter.com.

În încercarea de a bloca creșterile de prețuri, compania aeriană depusese o obiecție oficială la Autoritatea Aviației Civile cu câteva luni în urmă. Apelul, însă, a fost în cele din urmă respins. Însă, ce ar putea însemna acest aspect? Presa din Grecia relatează că închiderea bazei fizice pune în pericol aproximativ două sute de locuri de muncă locale. Pe listă se află inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal de sprijin angajați în prezent la centrul din Salonic.

Deși Ryanair a clarificat că nu abandonează complet destinația, plecarea aeronavelor sale staționate va modifica prezența sa operațională, ceea ce va duce probabil la un program de zbor redus și la mai puține rute dinspre Salonic, în special în lunile de iarnă.

Analiștii din industrie notează că aceasta nu este prima dată când compania aeriană low-cost a închis o bază din Grecia. Decizii luate tot față de creșterea tarifelor. Ryanair a efectuat anterior ieșiri similare din bazele sale de pe aeroporturile Chania și Kos în urma unor dispute privind taxele.

Chiar și așa, având în vedere ambele cazuri expuse anterior, programul general de zbor al companiei aeriene nu a fost afectat drastic pe termen lung. De altfel, închiderile bazelor nu au avut un impact negativ substanțial sau de durată asupra traficului total de pasageri către aceste destinații.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

