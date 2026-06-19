PNL respinge cererea lui Adrian Veştea la „un duel democratic”

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, iese la rampă cu o postare, imediat ce premierul desemnat, Adrian Veştea, a lansat o provocare pentru liderul PNL, Ilie Bolojan şi anume aceea de amânare a congresului de duminică.

În replică, Abrudean spune că PNL „are nevoie, mai mult ca oricând, de un Congres care să reconfirme că păstrăm direcția modernizatoare din ultimul an şi că nu ne abatem de la acest drum”.

„Democrația internă este soluția la care trebuie să apelăm în astfel de momente. În acelaşi timp, să respingem orice tentativă de influențare din exterior.”

Ca să fie sigur că este şi crezut când afirmă acest lucru, Abrudean este convins că odată ce „PNL își stabilește singur conducerea și direcția politică, nu există altă cale”, ba mai mult, „PNL va ieși mai puternic după Congresul extraordinar de duminică”.