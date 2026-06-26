Poza pe care Mircea Cărtărescu a publicat-o pe Facebook dând mâna cu Papa este editată cu AI. Și capul Suveranului Pontif a fost modificat

Scriitorul Mircea Cărtărescu a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care dă mâna cu Papa Leon, iar ulterior s-a dovedit că poza este de fapt editată cu AI. Ce modificări flagrante au fost făcute la fotografia originală.

Scriitorul Mircea Cărtărescu a publicat pe rețelele sociale o poză în care Papa Leon al XIV-lea îi strânge mâna, dar care fusese editată cu AI.

În poza originală se poate vedea că în cadru apar mai multe persoane, care au fost scoase ulterior la editare, pentru a da o notă mai personală acestei întâlniri.

Persoane scoase din cadru pentru a da o importanță mai mare întâlnirii cu Papa

Cu alte cuvinte, poza editată sugerează că în încăpere se afla doar Cărtărescu alături de Papa Leon.

Ridicol este faptul că prin editare i-a fost modificată forma capului lui Papa Leon, așa cum se poate observa din fotografia modificată.

Scriitorul se apără și a declarat vineri că nu a știut că fotografia este modificată, pentru ca așa „a primit-o”.

„Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”, a scris Mircea Cărtărescu, joi, în descrierea fotografiei.

Mircea Cărtărescu, printre scriitorii primiți de Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea a primit miercuri, 24 iunie, la Vatican aproximativ 20 de scriitori de renume internațional, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Editurii Vaticanului.

Printre invitați s-a aflat și Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai apreciați autori români contemporani. La întâlnire au participat și personalități importante ale literaturii mondiale, precum Jon Fosse, Marilynne Robinson, Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer și Julia Navarro.