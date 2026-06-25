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Mesajul lui Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „O zi memorabilă pentru mine”

Mesajul lui Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „O zi memorabilă pentru mine”
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Scriitorul Mircea Cărtărescu s-a numărat printre autorii invitați la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, cu prilejul centenarului Editurii Vaticanului. După întâlnirea cu Suveranul Pontif și cu mai multe nume importante ale literaturii contemporane, autorul român a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, descriind experiența drept una pe care o trăiești „o singură dată în viață”.

Mircea Cărtărescu, printre scriitorii primiți de Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea a primit miercuri, 24 iunie, la Vatican aproximativ 20 de scriitori de renume internațional, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Editurii Vaticanului.

Printre invitați s-a aflat și Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai apreciați autori români contemporani. La întâlnire au participat și personalități importante ale literaturii mondiale, precum Jon Fosse, Marilynne Robinson, Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer și Julia Navarro

”Astăzi a fost o zi memorabilă pentru mine. Am avut bucuria să fiu primit la Vatican de Sanctitatea Sa Papa Leo XIV, într-un grup de scriitori din toată lumea.

Dintre cei prezenți i-am remarcat pe cunoscuții autori Jon Fosse, Marylinne Robinson, Eric Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer și Julia Navarro. După ce am dat mâna cu Sanctitatea Sa și am schimbat fiecare câteva cuvinte, ni s-a oferit un tur exclusiv al Catedralei, golite de turiști, cum puțini au văzut-o.

Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viață”, a fost mesajul transmis de Mircea Cărtărescu.

Un moment unic

Scriitorul român a distribuit ulterior și o fotografie în care apare strângând mâna Papei Leon al XIV-lea. În descrierea imaginii, acesta a transmis un nou mesaj de recunoștință pentru momentul trăit la Vatican.

„Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”, a scris Mircea Cărtărescu, în descrierea fotografiei.

Întâlnirea a avut loc în contextul celebrării centenarului Editurii Vaticanului, eveniment care a reunit la Vatican unele dintre cele mai cunoscute voci ale literaturii contemporane.

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