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Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari

Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari
Prăbușire totală pe bursele din SUA
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Bursele din SUA s-au prăbușit dramatic în SUA, arată presa americană. Săptămâna ia sfârșit cum nu se poate mai prost pentru Nasdaq, care a căzut cu zgomot, pierzând aproape tot ce câștigase în ultima lună.

Și bitcoin are probleme: a coborât sub 60.000 de dolari, pentru prima dată din 2024 încoace.

Cele mai afectate: companiile din IT

Potrivit revistei Forbes, principalii indici bursieri din Statele Unite au încheiat ședința de vineri, 5 iunie, în scădere puternică. S-a întâmplat totul după un val de vânzări care a lovit în special companiile din tehnologie.

Nasdaq a înregistrat cea mai severă cădere, pierzând 4,1%. Practic, s-au șters toate câștigurile acumulate în ultima lună. Și indicele S&P 500 a coborât cu 2,6%, marcând primul recul după nouă săptămâni consecutive de creștere; chiar și în aceste condiții, însă, indicele S&P 500 rămâne pe plus cu 1,7% raportat la ultima lună de tranzacționare.

Și Dow Jones Industrial Average a închis pe minus, cu o scădere de 1,3% în ședința de vineri. Pe termen de o lună, acest indice păstrează, totuși, un avans de peste 3%.

Analiștii notează că, dacă S&P 500 ar fi continuat să crească și săptămâna aceasta, indicele ar fi bifat cea mai lungă serie de aprecieri consecutive din 1985.

Cele mai afectate de căderea burselor au fost marile companii din tehnologie. De exemplu, acțiunile Intel s-au prăbușit cu peste 11%, Oracle a pierdut 9,5%, iar Nvidia a scăzut cu aproape 6%.

Îngrijorător este faptul că scăderile nu s-au limitat doar la bursă. Bitcoin a coborât sub pragul de 60.000 de dolari, pentru prima dată de la finalul anului 2024. S-a ajuns aici deoarece firma de investiții cripto controlată de miliardarul Michael Saylor a anunțat că vinde 32 de bitcoini pentru a atrage aproximativ 2,5 milioane de dolari.

În paralel, aurul și argintul sunt la cele mai reduse cotații din ultimele luni, pe fondul unui raport solid privind piața muncii din SUA. De regulă, în perioade caracterizate de incertitudine economică, metalele prețioase sunt preferate de investitori.

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