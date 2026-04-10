Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți

Mihai Tănase
Bursele europene au închis ziua de joi pe roșu după ce armistițiul dintre SUA și Iran arată semne tot mai clare de slăbiciune. Investitorii au reacționat rapid la escaladarea tensiunilor geopolitice și la incertitudinile din piețele globale.

Piețele financiare europene au închis în scădere ședința de joi, pe fondul tensiunilor tot mai evidente dintre Statele Unite și Iran, care pun sub semnul întrebării stabilitatea armistițiului recent, scrie Reuters.com.

Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a înregistrat un declin de aproximativ 0,4%, majoritatea piețelor și sectoarelor încheind ziua în teritoriu negativ. Printre cele mai afectate burse s-au numărat DAX din Germania, care a scăzut cu 1,14%, și CAC 40 din Paris, în coborâre cu 0,22%. La Londra, FTSE 100 a pierdut 0,05%, iar IBEX 35 din Spania a scăzut cu 0,15%. Singura excepție a fost Italia, unde FTSE MIB a crescut cu 0,50%.

Acțiunile din turism și agrement au resimțit cel mai puternic impact al incertitudinilor geopolitice. Companii precum Lufthansa și TUI au pierdut o parte din câștigurile anterioare, închizând în scădere cu 3,2%, respectiv 1,5%.

Tensiunile au escaladat după ce Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul la mai puțin de 24 de ore de la semnare.

Trump avertizează: „Răspuns mai puternic decât oricare de până acum”

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj dur, anunțând că forțele americane vor rămâne desfășurate în regiune până când Iranul va respecta „adevăratul acord”.

„Răspunsul va fi mai puternic decât oricare de până acum” în cazul unei încălcări, a avertizat Donald Trump.

Efectele s-au resimțit și pe piețele asiatice, unde indicii principali au înregistrat scăderi semnificative, în timp ce bursele americane au reușit să recupereze pierderile și au închis pe creștere. Scăderile de joi vin după o zi excepțională pentru piețele europene, când indicele Stoxx Europe 600 urcase cu 3,7%.

Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe

PROTEST Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
10:08
Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
ANALIZA de 10 O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
10:00
O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
CONTROVERSĂ Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe
09:34
Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe
DIPLOMAȚIE Emisarul lui Putin, negocieri secrete în SUA. Discuții cu apropiații lui Trump despre o posibilă pace în Ucraina
09:06
Emisarul lui Putin, negocieri secrete în SUA. Discuții cu apropiații lui Trump despre o posibilă pace în Ucraina
RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
CONTROVERSĂ Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
08:06
Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de des ar trebui spălați blugii?
EMISIUNI Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
10:59
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
COMERȚ Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
10:52
Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
10:20
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
LIVE 🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Gigi Becali: „Se cam știa. Odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții”
09:15
🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Gigi Becali: „Se cam știa. Odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții”

