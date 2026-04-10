Bursele europene au închis ziua de joi pe roșu după ce armistițiul dintre SUA și Iran arată semne tot mai clare de slăbiciune. Investitorii au reacționat rapid la escaladarea tensiunilor geopolitice și la incertitudinile din piețele globale.

Piețele financiare europene au închis în scădere ședința de joi, pe fondul tensiunilor tot mai evidente dintre Statele Unite și Iran, care pun sub semnul întrebării stabilitatea armistițiului recent, scrie Reuters.com.

Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a înregistrat un declin de aproximativ 0,4%, majoritatea piețelor și sectoarelor încheind ziua în teritoriu negativ. Printre cele mai afectate burse s-au numărat DAX din Germania, care a scăzut cu 1,14%, și CAC 40 din Paris, în coborâre cu 0,22%. La Londra, FTSE 100 a pierdut 0,05%, iar IBEX 35 din Spania a scăzut cu 0,15%. Singura excepție a fost Italia, unde FTSE MIB a crescut cu 0,50%.

Acțiunile din turism și agrement au resimțit cel mai puternic impact al incertitudinilor geopolitice. Companii precum Lufthansa și TUI au pierdut o parte din câștigurile anterioare, închizând în scădere cu 3,2%, respectiv 1,5%.

Tensiunile au escaladat după ce Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul la mai puțin de 24 de ore de la semnare.

Trump avertizează: „Răspuns mai puternic decât oricare de până acum”

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj dur, anunțând că forțele americane vor rămâne desfășurate în regiune până când Iranul va respecta „adevăratul acord”.

„Răspunsul va fi mai puternic decât oricare de până acum” în cazul unei încălcări, a avertizat Donald Trump.

Efectele s-au resimțit și pe piețele asiatice, unde indicii principali au înregistrat scăderi semnificative, în timp ce bursele americane au reușit să recupereze pierderile și au închis pe creștere. Scăderile de joi vin după o zi excepțională pentru piețele europene, când indicele Stoxx Europe 600 urcase cu 3,7%.

Recomandarea autorului

Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe