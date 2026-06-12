Prefecta de Timiș, Elena Micicoi, membră USR, a reacționat, într-o postare pe rețelele sociale, după ce procurorii Parchetului European au făcut percheziții la locuința ei și la mai multe adrese. Micicoi este suspectată că ar fi fraduat fonduri europene destinate cursurilor pentru persoane defavorizate.

Cornelia Elena Micicoi a transmis într-o postare pe Facebook că, în cazul anchetei derulate de procurorii EPPO, este vorba despre verificări procedurale și susține că nu deține nici măcar calitatea de martor, nu a fost citată și nu i s-au adus la cunoștință acuzații.

„Ca urmare a materialelor apărute astăzi în presă, aduc următoarele precizări: În cazul anchetei derulate de procurorii Parchetului European, este vorba despre verificări procedurale, într-un dosar în care nu dețin nici măcar calitatea de martor, nu am fost citată și nu mi s-au adus la cunoștință acuzații de către organele de cercetare. Nu a existat premisa să dețin sau să nu pun la dispoziție documente necesare anchetei. Nici la biroul asociației, nici la domiciliul propriu nu au fost găsite dovezi care să confirme acuzațiile ipotetice apărute în spațiul public, prin intermediul unor publicații”.

Micicoi spune că suma a fost restituită în termenul legal stabilit

Potrivit acesteia, proiectul „Servicii de ocupare şi integrare profesională pentru persoane în risc, marginalizate din teritoriul GAL Freidorf” a fost derulat de asociaţia Pro Office, condusă de ea la vremea respectivă, fără însă a fi manager de proiect.

„Singura problemă constatată pe parcursul implementării proiectului a fost o măsură de restituire a unei sume considerate ca fiind alocată unor cheltuieli neeligibile prin proiect, suma fiind restituită în termenul legal stabilit”.

„Banii din bugetul proiectului au fost utilizați conform cerințelor din cererea de finanțare”

Elena Micicoi mai spune că implementarea proiectului a fost verificată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi susţine că atât Raportul misiunii de verificare la faţa locului, întocmit la data de 21 august 2024, cât şi Raportul misiunii de verificare ex-post, din 19 mai 2025, „confirmă că asociaţia a respectat cerinţele proiectului, în raport cu asumările din cererea de finanţare”.

„Modalitatea în care materialele apărute în presă fac referire la un posibil prejudiciu reprezintă o prezentare denaturată a faptelor. În realitate, nu se poate stabili un prejudiciu decât de către instanță, după finalizarea cercetărilor, dacă dosarul ajunge în instanță. Banii din bugetul proiectului au fost utilizați conform cerințelor din cererea de finanțare, așa cum rezultă și din concluziile rapoartelor de verificare”.

În finalul mesajului, prefecta de Timiș a transmis că vehicularea în spaţiul public a unor informaţii „prezentate trunchiat sau interpretate tendenţios” reprezintă o formă de manipulare pentru a masca interese politice majore.