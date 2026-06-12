Percheziții la prefecta USR de Timiș într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. De unde a pornit investigația

Prefecta de Timiș, Elena Micicoi, membră USR, este vizată într-un dosar de evaziune fiscală cu fonduri europene, potrivit procurorilor Parchetului European Timișoara, afirmă surse judiciare pentru Gândul. Autoritățile au făcut percheziții la locuința Elenei Micicoi vineri dimineață. La momentul de față, ancheta se desfășoară „in rem”.

Investigația autorităților a pornit de la o sesizare, depusă în urmă cu doi ani la Parchetul European Timișoara, de un angajat al Asociației conduse de Elena Micicoi. Plângerea vizează un proiect derulat în cadrul asociației, mai afirmă surse Gândul.

Prejudiciul este de sute de mii de euro

Prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro, bani ce ar fi trebuit să fie folosiți pentru o serie de cursuri de formare pentru persoane defavorizate, notează Opinia Timișoarei.

În acest dosar sunt făcute, în total, 11 percheziții în Timiș la persoane suspectate de fraudă cu bani europeni.

Ancheta vizează fapte extrem de grave

Procurorii EPPO fac cercetări pentru săvârșirea unor fapte extrem de grave: constituire de grup infracțional organizat, infracțiuni de falsi în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

Pe lângă vila reprezentantului guvernului în teritoriu, situată într-un cartier de lux de lângă Timișoara, procurorii Parchetului European au descins și la sediul firmei pe care Micicoi a condus-o înainte de a deveni prefect.

Ce a declarat Elena Micicoi, după perchezițiile procurorilor

„Este un proiect pe care asociația pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu știu mai multe să vă spun. N-am fost manager de proiect… Asociația pe care am fondat-o eu, și o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genu’ ăsta… Parchetul European își face datoria… am ieșit cu 3 hârtii din casă. (…) Eu sunt deschisă”, a declarat prefectul de Timiș pentru sursa citată.

Întrebată dacă există acuzații formulate direct împotriva sa, Cornelia Elena Micicoi a negat acest lucru.

„La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților. Așa făceam și înainte, nu doar acum că am o oarecare funcție. Nu mi-au fost solicitate documente mie personal”, a afirmat aceasta.

Anchetatorii au verificat și mașina prefecturii aflată în curtea locuinței, precum și autoturismul personal al prefectului, parcat la Palatul Administrativ din Timișoara.

Până la această oră, Parchetul European nu a transmis un comunicat oficial privind rezultatele perchezițiilor sau eventualele măsuri dispuse în dosar.