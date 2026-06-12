Prefecta USR de Timiș, vizată de ancheta Parchetului European, și-a dat demisia: „Decizia îmi aparține mie și doar mie”

Elena Micicoi, membră USR, și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș într-o postare pe rețelele sociale. Acesta este vizată într-un dosar de evaziune fiscală cu fonduri europene, potrivit procurorilor Parchetului European Timișoara.

La scurt timp după ce a transmis că nu deține nici măcar calitatea de martor în cadrul anchetei derulate de procurorii EPPO, Cornelia Elena Micicoi a anunțat că și-a înaintat demisia din funcția de prefect. Acesta a spus că nu va permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a ei să devină o problemă a Instituției Prefectului.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”.

„Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”

Potrivit acesteia, există o plângere pe care procurorii EPPO au obligația să o verifice, dar a transmis că abia la finalul anchetei se va stabili dacă are vreo calitate în acest dosar. Micicoi mai spune că nu are nimic de ascuns și că este nevinovată.