Prefecta USR de Timiș, vizată de ancheta Parchetului European, și-a dat demisia: „Decizia îmi aparține mie și doar mie”

Elena Micicoi, membră USR, și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș într-o postare pe rețelele sociale. Acesta este vizată într-un dosar de evaziune fiscală cu fonduri europene, potrivit procurorilor Parchetului European Timișoara.
La scurt timp după ce a transmis că nu deține nici măcar calitatea de martor în cadrul anchetei derulate de procurorii EPPO, Cornelia Elena Micicoi a anunțat că și-a înaintat demisia din funcția de prefect. Acesta a spus că nu va permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a ei să devină o problemă a Instituției Prefectului.
„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”.
Potrivit acesteia, există o plângere pe care procurorii EPPO au obligația să o verifice, dar a transmis că abia la finalul anchetei se va stabili dacă are vreo calitate în acest dosar. Micicoi mai spune că nu are nimic de ascuns și că este nevinovată.
„Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligația legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar și sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”.
De asemenea, aceasta mai susține că și-a dat demisia din funcție pentru că are nevoie de toată energia pentru a-și proteja familia și apăra deminatea. În finalul mesajului, Elena Micicoi le-a mulțumit colegilor din Instituția Prefectului pentru profesionalism și colaborare.
„Acum am nevoie de toată energia pentru a-mi proteja familia și a-mi apăra demnitatea. O voi face ca cetățean, nu din funcție. Le mulțumesc colegilor din Instituția Prefectului – Județul Timiș pentru profesionalism și colaborare. Am făcut împreună multe lucruri bune pentru comunitatea în care am fost tot timpul prezentă. Rămân la dispoziția anchetatorilor, așa cum am fost de la prima oră”.