Premieră logistică. România a realizat primul transport aerian cu peste 4.000 de oi în Algeria

Peste 4.000 de ovine au fost transportate pe cale aeriană din România către Algeria, în cadrul primei operațiuni cargo de acest tip realizate de țara noastră, potrivit unui anunț făcut duminică, 24 mai, de ANSVSA. Oile au ajuns în două ore și jumătate la destinație. Alte trei transporturi sunt programate în perioada următoare.

Potrivit ANSVSA, operațiunea reprezintă primul transport aerian de ovine realizat de România către o țară din Africa de Nord. Alegerea autorităților algeriene de a importa animale vii prin zboruri cargo poziționează ovinele românești în segmentul premium al pieței, datorită duratei reduse a transportului și standardelor ridicate de bunăstare a animalelor, arată Mediafax.

Autoritățile algeriene au decis să importe din România întregul necesar de ovine pentru 2026, inclusiv pentru Eid al-Adha, după consolidarea cooperării comerciale în domeniul exporturilor de animale vii.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii româneşti într-un segment super-premium. Subliniez şi apreciez progresul crucial în termeni de eficienţă logistică şi siguranţă pentru animale care însoţesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinaţie în doar două ore şi jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la opt zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câştigat-o într-o piaţă nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea şi siguranţa sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

În ultima lună, au fost exportate peste 600.000 de ovine către Algeria, pe cale maritimă.

Sursă video: ANSVSA