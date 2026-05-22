Prima pagină » Actualitate » Copilul unui celebru om de afaceri a ajuns la ATI, iar părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala privată de top din Ilfov. Taxa este de 30 de mii de euro pe an, dar elevii vin acum cu pachet de acasă

Copilul unui celebru om de afaceri a ajuns la ATI, iar părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala privată de top din Ilfov. Taxa este de 30 de mii de euro pe an, dar elevii vin acum cu pachet de acasă

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Potrivit unor informații obținute în exclusivitate de Gândul, în ultima lună, aproximativ 5 copii care învață la British School of Bucharest au ajuns la spital cu probleme digestive. Crunt este  faptul că unul dintre copiii unui celebru om de afaceri din România, care deține un brand extrem de cunoscut, a ajuns la Terapie Intensivă. Părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala de top din Ilfov, acolo unde inspectorii sanitar-veterinari au găsit alimente expirate și alterate. Între timp, copiii vin la școală cu pachet de acasă, la o școală unde taxa este de 30 de mii de euro pe an.

Vezi galeria foto
8 poze

De aproximativ o lună, mai mulți copii care învață la British School of Bucharest au fost spitalizați cu probleme digestive. Părinții dau vina pe mâncarea de la cantina școlii. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, copilul unui cunoscut om de afaceri din România a fost internat la Terapie Intensivă din cauza problemelor digestive.

De altfel, inspectorii sanitar-veterinar au găsit recent mâncare stricată la cantina școlii de renume.

Vineri dimineață, în fața școlii, părinții păreau foarte revoltați, iar puțini dintre s-au încumetat, din motive lesne de înțeles, să comenteze acest caz.

Părinte, în fața școlii: „Aducem mâncare de acasă”

„Foarte bine că au venit cei de la ANSVSA. Asta înseamnă că își fac treaba. Școala ne-a comunicat faptul că au avut probleme, și de azi au un alt furnizor pentru mâncare (…) știu că au fost copii internați, au avut probleme. Astăzi le-am făcut mâncare și le aduc mâncare de acasă, deocamdată. Era mai ușor cu mâncarea de aici”, spune unul dintre părinții care are copilul la școala privată din Ilfov.

Vineri, în fața școlii, reporterii Gândul au încercat să ia legătura cu cineva din conducerea școlii, însă, angajații unității de învățământ pur și simplu le-au întors spatele jurnaliștilor.

Vezi AICI cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top

Zeci de kilograme de mâncare stricată la cantina unei școli private de top din București

Inspectorii sanitar-veterinari au suspendat activitatea cantinei de la British School of Bucharest, după ce au descoperit zeci de kilograme de mâncare stricată și multă mizerie. Controlul a scos la iveală nereguli grave care puneau în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță. Printre produsele găsite în bucătărie se afla și pește expirat încă de anul trecut, care urma să fie servit în meniul zilnic.

Carne și pește stricat în depozitul unității de învățământ

Inspectorii au descoperit în total 60 de kilograme de alimente expirate, printre care carne, pește, pâine și condimente. O mare parte din aceste produse aveau termenul de valabilitate depășit de foarte mult timp.

În plus, bucătarii foloseau ingrediente cumpărate fără acte de proveniență, ceea ce înseamnă că nimeni nu știa de unde provin sau dacă sunt sigure. Multe alimente care trebuiau să stea la congelator erau ținute la temperaturi nepotrivite, iar prăjiturile erau puse la vânzare fără etichete care să arate când au fost făcute.

Mizerie în bucătărie și risc mare de infectare a mâncării

Controlul a arătat că regulile de igienă erau complet ignorate în spațiul unde se pregătea masa pentru copii. Inspectorii au găsit aparate de gătit și ustensile nespălate, pereți degradați și resturi care puteau contamina imediat mâncarea.

Șeful instituției de control a declarat că situația este intolerabilă și că punerea în pericol a copiilor reprezintă o dovadă de iresponsabilitate.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Zeci de kilograme de mâncare stricată la cantina unei școli private de top din București. Unele alimente erau expirate de anul trecut

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
16:22
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
ANCHETĂ Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
16:07
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
FLASH NEWS ,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
15:52
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
CONTROVERSĂ Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
15:41
Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
TRAGEDIE Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte
15:23
Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte
REACȚIE Cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top: „Produsele vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare”
15:02
Cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top: „Produsele vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare”
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu animalele care trăiesc în orașe, arată un studiu global
CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
16:24
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
AUTO Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
16:19
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
CONTROVERSĂ Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
15:51
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
FLASH NEWS Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
15:43
Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
CONTROVERSĂ Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
15:18
Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
REACȚIE Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”
15:09
Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe