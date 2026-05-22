Copilul unui celebru om de afaceri a ajuns la ATI, iar părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala privată de top din Ilfov. Taxa este de 30 de mii de euro pe an, dar elevii vin acum cu pachet de acasă

Potrivit unor informații obținute în exclusivitate de Gândul, în ultima lună, aproximativ 5 copii care învață la British School of Bucharest au ajuns la spital cu probleme digestive. Crunt este faptul că unul dintre copiii unui celebru om de afaceri din România, care deține un brand extrem de cunoscut, a ajuns la Terapie Intensivă. Părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala de top din Ilfov, acolo unde inspectorii sanitar-veterinari au găsit alimente expirate și alterate. Între timp, copiii vin la școală cu pachet de acasă, la o școală unde taxa este de 30 de mii de euro pe an.

De aproximativ o lună, mai mulți copii care învață la British School of Bucharest au fost spitalizați cu probleme digestive. Părinții dau vina pe mâncarea de la cantina școlii. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, copilul unui cunoscut om de afaceri din România a fost internat la Terapie Intensivă din cauza problemelor digestive.

De altfel, inspectorii sanitar-veterinar au găsit recent mâncare stricată la cantina școlii de renume.

Vineri dimineață, în fața școlii, părinții păreau foarte revoltați, iar puțini dintre s-au încumetat, din motive lesne de înțeles, să comenteze acest caz.

Părinte, în fața școlii: „Aducem mâncare de acasă”

„Foarte bine că au venit cei de la ANSVSA. Asta înseamnă că își fac treaba. Școala ne-a comunicat faptul că au avut probleme, și de azi au un alt furnizor pentru mâncare (…) știu că au fost copii internați, au avut probleme. Astăzi le-am făcut mâncare și le aduc mâncare de acasă, deocamdată. Era mai ușor cu mâncarea de aici”, spune unul dintre părinții care are copilul la școala privată din Ilfov.

Vineri, în fața școlii, reporterii Gândul au încercat să ia legătura cu cineva din conducerea școlii, însă, angajații unității de învățământ pur și simplu le-au întors spatele jurnaliștilor.

Zeci de kilograme de mâncare stricată la cantina unei școli private de top din București

Inspectorii sanitar-veterinari au suspendat activitatea cantinei de la British School of Bucharest, după ce au descoperit zeci de kilograme de mâncare stricată și multă mizerie. Controlul a scos la iveală nereguli grave care puneau în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță. Printre produsele găsite în bucătărie se afla și pește expirat încă de anul trecut, care urma să fie servit în meniul zilnic.

Carne și pește stricat în depozitul unității de învățământ

Inspectorii au descoperit în total 60 de kilograme de alimente expirate, printre care carne, pește, pâine și condimente. O mare parte din aceste produse aveau termenul de valabilitate depășit de foarte mult timp.

În plus, bucătarii foloseau ingrediente cumpărate fără acte de proveniență, ceea ce înseamnă că nimeni nu știa de unde provin sau dacă sunt sigure. Multe alimente care trebuiau să stea la congelator erau ținute la temperaturi nepotrivite, iar prăjiturile erau puse la vânzare fără etichete care să arate când au fost făcute.

Mizerie în bucătărie și risc mare de infectare a mâncării

Controlul a arătat că regulile de igienă erau complet ignorate în spațiul unde se pregătea masa pentru copii. Inspectorii au găsit aparate de gătit și ustensile nespălate, pereți degradați și resturi care puteau contamina imediat mâncarea.

Șeful instituției de control a declarat că situația este intolerabilă și că punerea în pericol a copiilor reprezintă o dovadă de iresponsabilitate.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

