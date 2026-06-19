Președintele CSM, Liviu Odagiu, respinge acuzațiile: „CSM nu a întocmit niciun fel de liste negre”

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, a declarat în cadrul emisiunii „Off the Record” că acuzațiile din spațiul public legate de existența unor liste negre sunt complet false. Acesta susține că ideea reprezintă doar o poveste creată în afara sistemului de justiție și preluată rapid de mass-media.

„Niciodată instanțele de judecată nu sunt investite cu situații ipotetice. Ele sunt investite cu fapte, fapte care nu sunt săvârșite de o entitate ipotetică, ci de persoane concrete. a identificat fapte, a identificat persoane, a identificat acțiuni al acestor persoane, a identificat un scop și un rezultat, care se urmărea a fi atins prin toate aceste acțiuni, care se derulează, iată, de aproape un an de zile”, a transmis acesta.

Liviu Odagiu a explicat că CSM nu a întocmit liste secrete prin Hotărârea nr. 1348. și că acțiunile venite din exterior au o miză dublă.

„Finalitatea, din punctul nostru de vedere, reținut și în cuprinsul acestei hotărâri, finalitatea tuturor acestor acțiuni este una dublă. Pe de o parte, schimbarea persoanelor care în mod legitim ocupă funcții de conducere în sistemul judiciar. Iar o a doua finalitate care se urmărea, schimbarea regulilor de organizare și de funcționare a profesiei”, susține Odagiu.

Președintele CSM a subliniat că ideea unor liste negre este o minciună preluată rapid de presă și de ONG-uri.