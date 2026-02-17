Prima pagină » Știri politice » Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

Olga Borșcevschi
17 feb. 2026, 18:11, Știri politice
Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Potrivit președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, Administrația Prezidențială a solicitat CSM informații despre dosare aflate pe rol înainte de emiterea decretului de pensionare a mai multor judecători. Odagiu spune că legea nu prevede posibilitatea solicitării unor astfel de informații, iar „împlinirea termenului de prescripţie într-o cauză penală concretă este un aspect care ţine de fondul cauzei deduse judecăţii şi care nu poate fi apreciat decât de judecător, în virtutea garanţiei de independenţă”.

„Aceste relaţii s-au solicitat într-adevăr de către Administraţia Prezidenţială, fiind solicitate date inclusiv cu privire la dosarele aflate pe rol şi la o eventuală posibilitate de împlinire a termenului de prescripţie în cauzele penale. Împlinirea termenului de prescripţie într-o cauză penală concretă este un aspect care ţine de fondul cauzei deduse judecăţii şi care nu poate fi apreciat decât de judecător, în virtutea garanţiei de independenţă, la momentul deliberării asupra soluţiei pronunţate”, a declarat președintele CSM pentru Q Magazine.

„O restricţionare a dreptului de a se pensiona pentru judecătorii din materie penală”

Președintele CSM precizează că „astfel de date nu s-au solicitat în trecut de către Administraţia Prezidenţială în vederea emiterii decretului de pensionare a unui judecător şi nici nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii pentru a condiţiona eliberarea din funcţie prin pensionare.”

„De altfel, judecătorul este scos din şedinţele de judecată la momentul formulării cererii de pensionare, astfel că nici nu se mai pune în discuţie că ar avea dosare pe rol întrucât nu mai desfăşoară activitate de judecată.

Procedându-se astfel, se îngreunează activitatea instanţelor de judecată, întrucât judecătorii care au formulat cerere de pensionare nu mai intră în şedinţe de judecată, însă, pe de altă parte, locul nici nu este liber pentru a fi ocupat.

Această corespondenţă administrativă care tergiversează şi condiţionează eliberarea din funcţie prin pensionare reprezintă, de fapt, o restricţionare a dreptului de a se pensiona pentru judecătorii din materie penală”, explică președintele CSM.

Foto: Mediafax

Odagiu subliniază că potrivit dispoziţiilor legale, Secţia pentru judecători a CSM apreciază îndeplinirea condiţiilor de pensionare de către judecătorul care formulează cererea.

„Normele metodologice privind pensionarea magistraţilor, în vigoare din luna iunie 2024, prevăd că anterior obţinerii deciziei de pensionare, CSM verifică îndeplinirea condiţiilor privind vechimea în funcţie, în vederea emiterii deciziei de pensionare.

Aceste verificări se transmit instanţei de la care provine judecătorul, care ulterior verificărilor îşi poate obţine decizia de pensionare dacă îndeplineşte condiţiile, după care formulează cererea de eliberare din funcţie prin pensionare.

După formularea cererii de eliberare din funcţie prin pensionare, se verifică de către Consiliu situaţia hotărârilor pe care judecătorul le are în curs de redactare. Dacă există hotărâri nemotivate, acestea se motivează oricum până la data eliberării din funcţie”, mai spune șeful CSM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
17:00
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
POLITICĂ Senatoare americană care s-a întâlnit cu Nicușor Dan a încurcat Bucureștiul cu Budapesta
15:39
Senatoare americană care s-a întâlnit cu Nicușor Dan a încurcat Bucureștiul cu Budapesta
ADMINISTRAȚIE Bucureştiul candidează pentru găzduirea Forumului Oraşelor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi
15:16
Bucureştiul candidează pentru găzduirea Forumului Oraşelor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi
ULTIMA ORĂ Discuțiile dintre Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-au încheiat. Nicușor Dan: „Pe agendă sunt problemele de actualitate”
15:12
Discuțiile dintre Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-au încheiat. Nicușor Dan: „Pe agendă sunt problemele de actualitate”
CONTROVERSĂ Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști
15:10
Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan e pus pe fapte mari. Schimbă 50 de ambasadori cu unii care trebuie să atragă investiţii pentru România
14:49
Nicuşor Dan e pus pe fapte mari. Schimbă 50 de ambasadori cu unii care trebuie să atragă investiţii pentru România
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetarea cancerului este inundată de studii false, avertizează o analiză alarmantă
EXCLUSIV Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
17:43
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
FLASH NEWS Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
17:19
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
NEWS ALERT Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
17:09
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
INEDIT De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
17:07
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
CONTROVERSĂ Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
17:00
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”

Cele mai noi

Trimite acest link pe