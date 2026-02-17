Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Potrivit președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, Administrația Prezidențială a solicitat CSM informații despre dosare aflate pe rol înainte de emiterea decretului de pensionare a mai multor judecători. Odagiu spune că legea nu prevede posibilitatea solicitării unor astfel de informații, iar „împlinirea termenului de prescripţie într-o cauză penală concretă este un aspect care ţine de fondul cauzei deduse judecăţii şi care nu poate fi apreciat decât de judecător, în virtutea garanţiei de independenţă”.

„Aceste relaţii s-au solicitat într-adevăr de către Administraţia Prezidenţială, fiind solicitate date inclusiv cu privire la dosarele aflate pe rol şi la o eventuală posibilitate de împlinire a termenului de prescripţie în cauzele penale. Împlinirea termenului de prescripţie într-o cauză penală concretă este un aspect care ţine de fondul cauzei deduse judecăţii şi care nu poate fi apreciat decât de judecător, în virtutea garanţiei de independenţă, la momentul deliberării asupra soluţiei pronunţate”, a declarat președintele CSM pentru Q Magazine.

„O restricţionare a dreptului de a se pensiona pentru judecătorii din materie penală”

Președintele CSM precizează că „astfel de date nu s-au solicitat în trecut de către Administraţia Prezidenţială în vederea emiterii decretului de pensionare a unui judecător şi nici nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii pentru a condiţiona eliberarea din funcţie prin pensionare.”

„De altfel, judecătorul este scos din şedinţele de judecată la momentul formulării cererii de pensionare, astfel că nici nu se mai pune în discuţie că ar avea dosare pe rol întrucât nu mai desfăşoară activitate de judecată. Procedându-se astfel, se îngreunează activitatea instanţelor de judecată, întrucât judecătorii care au formulat cerere de pensionare nu mai intră în şedinţe de judecată, însă, pe de altă parte, locul nici nu este liber pentru a fi ocupat. Această corespondenţă administrativă care tergiversează şi condiţionează eliberarea din funcţie prin pensionare reprezintă, de fapt, o restricţionare a dreptului de a se pensiona pentru judecătorii din materie penală”, explică președintele CSM.

Odagiu subliniază că potrivit dispoziţiilor legale, Secţia pentru judecători a CSM apreciază îndeplinirea condiţiilor de pensionare de către judecătorul care formulează cererea.

„Normele metodologice privind pensionarea magistraţilor, în vigoare din luna iunie 2024, prevăd că anterior obţinerii deciziei de pensionare, CSM verifică îndeplinirea condiţiilor privind vechimea în funcţie, în vederea emiterii deciziei de pensionare. Aceste verificări se transmit instanţei de la care provine judecătorul, care ulterior verificărilor îşi poate obţine decizia de pensionare dacă îndeplineşte condiţiile, după care formulează cererea de eliberare din funcţie prin pensionare. După formularea cererii de eliberare din funcţie prin pensionare, se verifică de către Consiliu situaţia hotărârilor pe care judecătorul le are în curs de redactare. Dacă există hotărâri nemotivate, acestea se motivează oricum până la data eliberării din funcţie”, mai spune șeful CSM.

