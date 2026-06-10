Primar din Giurgiu, reținut pentru delapidare și abuz în serviciu. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din localitatea Răsuceni, Giurgiu, a fost reținut în urma unor percheziții domiciliare într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Oamenii legii au descoperit că, în cadrul unui contract ce privește modernizarea unei baze sportive, nu ar fi fost respectate cerințele de atribuire a contractelor.

Mai mult, se pare că s-au recepționat lucrări care nu ar fi fost realizate în totalitate.

Carburant, dar fără bonuri

Surse din anchetă au precizat că bărbatul este primarul comunei Răsuceni.

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate marți, 9 iunie, în cadrul operațiunii Jupiter, în municipiului Giurgiu și în comuna Răsuceni, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, într-un dosar aflat în urmărire penală proprie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare și abuz în serviciu, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe înscrisuri de interes pentru cauză. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada 2019-2022, în cadrul unui contract ce privește modernizarea unei baze sportive prin teren de sport multifuncțional, nu ar fi fost respectate cerințele de atribuire a contractelor și ar fi fost recepționate lucrări care nu ar fi fost realizate în totalitate”, se arată miercuri într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu.

Totodată, mai arată Poliția, s-ar fi achiziționat cantități însemnate de carburant fără a fi întocmite documente justificative privind scoaterea din gestiune.

Astfel, pe baza probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus reținerea pentru 24 de ore a persoanei în cauză, un bărbat în vârstă de 55 de ani. Instanța de judecată va dispune măsurile legale în acest caz.

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