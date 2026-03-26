Bătaie în toată regula lângă Timișoara. Fiul unui fost primar a fost reținut de poliție

Scene violente s-au petrecut în Giarmata, Timișoara, fiul fostului primar Gavril Roșian l-a bătut pe un primar.

Incidentul care s-a petrecut lângă un depozit a fost filmat de o cameră de supraveghere.

Bătaie în toată regula lângă Timișoara

Totul a început de la o ceartă între Florin Roșian și un cunoscut. Ei avea neînțelegeri mai vechi legate de niște hale care sunt în construcție în Giarmata, relatează Opinia Timișoarei.

Nu se cunosc momentan motivele care au dus la violențe, cert este că Roșian, în vârstă de 49 de ani, l-a luat la bătaie pe bărbatul de 41 de ani. L-a lovit, l-a pus la pământ și a continuat să dea în el cu pumnii și picioarele.

Bărbatul agresat a depus plângere, iar polițiștii au deschis o anchetă. Atacatorul a fost audiat și reținut pentru 24 de ore pentru loviri și alte violențe.

“Din cercetările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs în curtea unei societăți comerciale din comuna Giarmata, județul Timiș, unde persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnii și picioarele de către un alt bărbat de 49 de ani.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, iar, în urma probatoriului administrat, față de bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore și a fost introdus în arestul poliției“, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Tatăl agresorului, Gavril Roșian, a fost primar în Giarmata între 2004 și 2008, perioada marcată de o mulțime de incidente în comuna de lângă Timișoara.

