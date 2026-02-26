Prima pagină » Actualitate » Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț

26 feb. 2026, 10:34, Actualitate
Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul comunei Pogăceaua din județul Mureș, a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire ca în filme pe DJ 152B. Bărbatul nu a oprit la semnalul polițistului, iar, în goana sa, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat într-un șanț, relatează Știripesurse. 

După verificări, polițiștii au constatat că bărbatul se afla sub influența alcoolului, acesta fiind și motivul pentru care nu a oprit la semnalul agentului de poliție.

La data de 24 februarie, în jurul orei 15:50, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Râciu, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au pornit în urmărirea unui autoturism, care se deplasa pe DJ 152B înspre drumul comunal din Pogăceaua, după ce șoferul acestuia a refuzat să oprească la semnalul de oprire al organelor de poliție, cu semnalele acustice și luminoase.La un moment dat, conducătorul, un bărbat, în vârsta de 26 de ani, din Pogăceaua, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând astfel într-un șanț, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat față de acesta o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, la unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probe biologice”, a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Primarul sare în apărarea colegului său: ”Nu am avut niciodată probleme în timpul serviciului”

Primarul comunei Pogăceaua, Ștefan Florin Cristian, a intervenit, susținând că viceprimarul se afla în timpul său liber și că acesta nu a avut în trecut astfel de probleme, de la momentul preluării funcției.

„Deocamdată, am înțeles că este reținut pentru 24 de ore pentru că nu a vrut să i se ia probe de sânge. O să pun problema în Consiliul Local și o să vedem ce decizie o să luăm.

Mă surprinde, fiindcă nu am avut niciodată probleme în timpul serviciului, în sensul să bea sau să facă ceva”, a declarat Ștefan Florin Cristian, potrivit Agerpres.

