Primarul comunei mureșene Sânger, demis de locuitori prin referendum. Edilul, acuzat că nu a făcut ce a promis

Primarul comunei mureșene Sânger, Vasile Grec, a fost demis de locuitori, duminică, 14 iunie, în urma unui referendum local. 52,20% dintre voturile valabil exprimate au fost pentru îndepărtarea sa din funcție.

Edilul localității este acuzat că nu a făcut nimic din ce a promis în campanie, motiv pentru care nu merită să rămână în funcție.

594 de voturi pentru demiterea primarului

Potrivit procesului-verbal postat pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP), din cele 1.138 de voturi valabil exprimate, 594 de voturi (52,20%) au fost „DA” la întrebarea „Sunteți de acord cu demiterea domnului Vasile Grec din funcția de primar al comunei Sânger, județul Mureș?”, iar 544 (47,80%) au fost „NU”. La Sânger, numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente a fost de 1.763, au votat 1.149, dintre care 32 pe liste suplimentare și 41 cu urna mobilă. Din cele 1.149 de sufragii exprimate, 11 voturi au fost nule.

Referendumul îndeplinește criteriile Legii nr. 3/2000 dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar opțiunile valabil exprimate, adică suma tuturor voturilor „DA” și „NU”, excluzând voturile nule, reprezintă cel puțin 25% din numărul total al celor înscriși pe listele permanente.

Dacă ambele praguri sunt atinse, rezultatul final se decide cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. La Sânger, mai mult de jumătate din voturi au optat pentru „DA”. Rezultatele finale urmează să fie înaintate către instanța de judecată competentă pentru validarea oficială, în cazul de față Judecătoria Luduș. După aceea, Instituția Prefectului – Județul Mureș va constata prin ordin încetarea mandatului primarului Vasile Grec. După constatarea încetării mandatului, atribuțiile executive ale comunei vor fi preluate temporar de viceprimar, până la organizarea de noi alegeri locale parțiale.

Vasile Grec este acuzat că a adus prejudicii comunei, între care nefinalizarea unor lucrări pe fonduri externe, ceea ce pune în pericol finanțarea, sau gestionarea frauduloasă a litigiilor, potrivit inițiatorilor referendumului. De asemenea, inițiatorii îl acuză pe edil de conflicte de interese și de comportament neadecvat.