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Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația

Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
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Alegătorii din Elveția au respins duminică inițiativa numită „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, iar proiecțiile oficiale realizate imediat după închiderea urnelor au arătat un rezultat clar: 55% dintre participanți au votat împotrivă, în timp ce 45% au votat pentru această măsură.

Proiectul lansat de Partidul Popular Elvețian (SVP), cunoscut și ca „Inițiativa pentru Sustenabilitate”, viza introducerea în constituție a unui prag maxim de 10 milioane de locuitori până în anul 2050. În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori și, dacă scrutinul reușea să treacă mai departe, guvernul era obligat să facă tot posibilul pentru a reduce imigrația.

Deși mulți elvețieni sunt îngrijorați de creșterea prețului la chirii și de aglomerarea transportului în comun, majoritatea au respins propunerea partidului de dreapta din considerente economice. Pe lângă acest fapt, mai mulți analiști politici au numit acest referendum „momentul Brexit” al Elveției, iar oamenii s-au temut de pierderea accesului la piața europeană, în contextul în care UE este cel mai mare partener comercial al țării.

Mai mult, liderii din afaceri și sindicate au avertizat că succesul acestui referendum ar crea blocaje în spitale, hoteluri și industriile de export deoarece imigranții reprezintă o parte vitală a economiei.

Partidul Popular Elvețian (SVP), cel care a înaintat această propunere, este în prezent cea mai mare și mai influentă formațiune politică din Elveția. Acesta are o doctrină conservatoare și naționalistă și consideră că imigrația în masă pune în pericol identitatea culturală a Elveției, siguranța publică și sistemul de asigurări sociale.

Ce este democrația participativă din Elveția

SVP este cunoscut și pentru sistemul de democrație directă, pe care îl folosește pentru a-și impune agenda. Printre inițiativele istorice majore inițiate de această formațiune politică se numără și: respingerea aderării Elveției la Spațiul Economic European; Inițiativa „Împotriva migrației în masă”; Interzicerea prin Constituție a construirii de noi minarete pe teritoriul elvețian.

Sistemul politic din țara cantoanelor este unul aparte, având în vedere că cetățenii sunt chemați deseori să voteze direct legile sau să modifice Constituția. Orice cetățean sau grup poate să propună modificarea legii fundamentale a țării dacă reușește să strângă 100.000 de semnături.000 de semnături în termen de 18 luni. Dacă vor, elvețienii pot contesta și o lege votată în Parlament, dacă reușesc să strângă în prealabil 50.000 de semnături în 100 de zile de la publicarea acesteia.

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