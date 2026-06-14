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Culmea ipocriziei. USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri, spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”

Culmea ipocriziei. USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri, spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”
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USR anunță că rămâne consecvent deciziei de a nu mai forma un guvern cu PSD, după nomnializarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Partidul spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”, deși și-a trădat și executat liderii în mai multe rânduri.

Poziția USR vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier după retragerea lui Eugen Tomac. În rezoluția adoptată, partidul transmite că a luat act de nominalizarea lui Veștea, dar se plânge de faptul că nu a fost anunțat înainte ca decizia să fie luată.

„USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte”, transmite Biroul Național al USR.

„Vom rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD”

USR transmite că le datorează claritate votanților și a subliniat că vor rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD.

„Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD”.

Culmea ironiei. USR spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”

În continuare, formațiunea politică subliniază că un guvern care vrea să livreze rezultate cetățenilor nu se poate naște din trădarea propiului partid. Formularea trimite direct la criza din PNL, unde Adrian Veștea este contestat pentru că a acceptat desemnarea fără ca partidul său să fi luat o decizie în prealabil.

„Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri”.

Totuși, în ultimii ani, USR a trecut prin mai multe schimbări de conducere și conflicte interne care au marcat evoluția sa. Nicușor Dan a părăsit partidul în 2017, după un conflict legat de poziționarea față de referendumul pentru familie, iar ulterior lideri precum Dan Barna sau Dacian Cioloș au pierdut sprijinul majorității interne și au ieșit din prim-planul conducerii.

„PSD și AUR au provocat criza politică”

În rezoluție, USR mai spune că actuala criză politică a fost provocată de PSD și AUR.

„Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării”.

De asemenea, formațiunea avertizează că o formulă de guvernare construită în jurul PSD și PNL, sub alte nume, ar putea reproduce efectele gunveării Ciucă-Ciolacu. USR subliniază că se va opune „cu toată forța” unui asemenea scenariu.

„Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva”.

USR propune formarea unui pol reformist și pro-democrație

În finalul rezoluției, USR transmite că este necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație. Potrivit partidului, acest pol ar trebui să se opună atât extremismului, cât și „statului corupt”, nu doar în actuala criză, ci și în anii care vor urma.

„USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an”.

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