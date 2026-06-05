Primul iPhone pliabil din istorie. Cum arată, când se lansează și cât ar putea costa

Apple se alătură trendului de a concura cu Samsung și Huawei cu un model care ar urma să fie prezentat în septembrie, scrie El Economista.

Vreme mulți ani, cea mai mare inovație în designul iPhone-urilor a fost numărul de camere sau amplasarea acestora. Deși este în mod clar un model bine stabilit, pe care utilizatorii îl apreciază, este incontestabil faptul că, pentru a rămâne competitivi, este crucial să inoveze și să se adapteze la noile tendințe.

După ani de zile în care ecranele au devenit din ce în ce mai mari, ceea ce a dus la telefoane în general crescând în dimensiuni și abia încăpând în buzunare, producătorii au căutat soluții alternative.

Revenirea la ecrane mai mici nu pare a fi o opțiune, așa că în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de telefoane pliabile. Aceste telefoane au un ecran la fel ca alte smartphone-uri, dar cu avantajul că pot fi pliate, ocupând jumătate din spațiu.

Samsung, Huawei și Motorola au dezvăluit deja numeroase modele, dar Apple a rămas pe tușă, în ciuda zvonurilor tot mai numeroase conform cărora un iPhone pliabil era în curs de dezvoltare. De-a lungul anului 2026, această convingere s-a intensificat, până în punctul în care experții Apple au început să discute despre specificații și caracteristici.

Acum, posibilitatea ca Apple să dezvăluie modelul său de iPhone pliabil în septembrie pare din ce în ce mai probabilă, datorită unui videoclip cu un prototip, numit se pare Ultra, care oferă o primă imagine a modului în care ar putea arăta această versiune Apple.

Prin urmare, nu putem fi siguri de specificațiile sale, dar rapoartele sugerează că ar putea avea un ecran extern de 5,5 inci și un ecran OLED intern de 7,8 inci. Acum câteva luni, expertul Apple și analistul Bloomberg, Mark Gurman, a indicat că se așteaptă ca prețul să fie de aproximativ 2.000 de dolari (1.731 de euro).

Totodată, lansarea iPhone Ultra va fi însoțită de versiunile pe care Apple le-a prezentat în anii precedenți, cum ar fi versiunile iPhone Pro și Pro Max cu noi opțiuni de culoare, mai spune sursa citată.

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