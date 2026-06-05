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Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile

Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile
sursa foto: Envato
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Aplicația Google pentru telefon va detecta dacă un escroc se dă drept unul dintre contactele tale, scrie El Economista.

Android va detecta apelurile frauduloase odată cu noua actualizare a aplicației Google Phone, alertând utilizatorii despre apelurile care se dau drept un număr pe care îl cunosc.

Aplicația Telefon poate detecta dacă un escroc apelează folosind un număr în care utilizatorul are încredere. Acest lucru se poate întâmpla în contextul unei escrocherii de furt de identitate, unde ecranul telefonului afișează identificarea apelantului, de exemplu „Mama”, iar când apelantul răspunde, vocea sună ca a ei.

Cu toate acestea, există o altă persoană la celălalt capăt al firului. Dacă aplicația detectează că apelul este fals, va notifica utilizatorul pentru ca acesta să poată încheia apelul, așa cum explică Google pe blogul său oficial.

Android va verifica dacă apelul provine de la un număr pe care utilizatorul l-a salvat în contactele dispozitivului său, dar poate detecta escrocheriile doar dacă atât contactul, cât și utilizatorul utilizează aplicația Google Phone și numai pe telefoanele Android care rulează versiunea 12 sau o versiune ulterioară.

Google a evidențiat amenințarea reprezentată de apelurile de tip phishing. Având în vedere că tot mai puțini oameni răspund la apeluri de la numere necunoscute, escrocii au optat să se dea drept numerele de contact ale victimelor lor.

Pentru a face asta, ei falsifică numărul de telefon și redirecționează apelurile prin intermediul unui software bazat pe internet pentru a face să pară că apelul provine de la un contact cunoscut. Apoi, folosind inteligența artificială, imită vocea persoanei cunoscute, fie că este vorba de un membru al familiei, un prieten sau un coleg de muncă.

Această protecție vine odată cu actualizarea Android din iunie, împreună cu alte funcții de inteligență artificială, cum ar fi cabina de probă virtuală și funcțiile pentru copiii sub 13 ani din aplicația Personal Safety.

Aplicația poate acum să înregistreze informațiile medicale ale copiilor și să seteze numere de contact de urgență care vor fi afișate pe ecranul de blocare al dispozitivului. Mai mult, poate activa detectarea accidentelor auto și poate utiliza funcțiile de localizare.

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