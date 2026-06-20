Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL

După ce și-a anunțat oficial candidatura la șefia PNL, Ilie Bolojan a transmis că vrea să schimbe din temelii Partidul Național Liberal prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. Cu o zi înaintea votului, premierul demis promite un partid mai serios și mai atent la dorințele românilor.

Bolojan spune că-și dorește o reformă clară, dar cere și păstrarea tradițiilor importante ale partidului.

Facebook. „PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor. Alături de colegii din Biroul Național, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul și de a oferi o direcție clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade,” a transmis acesta pe

Oamenii propuși pentru principalele funcții din PNL

Mesajul său conține și lista oficială de colegi cu care Ilie Bolojan vrea să conducă partidul din poziția de președinte.