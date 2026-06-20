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Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL

Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL
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După ce și-a anunțat oficial candidatura la șefia PNL, Ilie Bolojan a transmis că vrea să schimbe din temelii Partidul Național Liberal prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. Cu o zi înaintea votului, premierul demis promite un partid mai serios și mai atent la dorințele românilor.

Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Bolojan spune că-și dorește o reformă clară, dar cere și păstrarea tradițiilor importante ale partidului.

„PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor. Alături de colegii din Biroul Național, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul și de a oferi o direcție clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade,” a transmis acesta pe Facebook. 

Oamenii propuși pentru principalele funcții din PNL

Mesajul său conține și lista oficială de colegi cu care Ilie Bolojan vrea să conducă partidul din poziția de președinte.

  • Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu
  • Secretar General: Robert Sighiartău
  • Vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

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