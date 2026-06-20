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Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membră PNL, propulsată direct în conducerea partidului

Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membră PNL, propulsată direct în conducerea partidului
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Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Congresul Extraordinar are loc duminică, 21 iunie. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat ieri că nu mai candidează.

Premierul interimar Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Partidului National Liberal (PNL) din Timisoara, sambata, 16 mai 2026. VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

Cine face parte din noua echipă de conducere

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

  • 1. Mircea Abrudean
  • 2. Ioan Popa
  • 3. Siegfried Muresan
  • 4. Oana Gheorghiu
  • 5. Alexandru Muraru
  • 6. Dragoș Pîslaru
  • 7. Florin Roman
  • 8. Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, transmite PNL.

Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte 

Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.

Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

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