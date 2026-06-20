Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membră PNL, propulsată direct în conducerea partidului

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Congresul Extraordinar are loc duminică, 21 iunie. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat ieri că nu mai candidează.

Cine face parte din noua echipă de conducere

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1. Mircea Abrudean

2. Ioan Popa

3. Siegfried Muresan

4. Oana Gheorghiu

5. Alexandru Muraru

6. Dragoș Pîslaru

7. Florin Roman

8. Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, transmite PNL.

Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte

Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.

Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.