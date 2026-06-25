Profesorii ies din nou în stradă, joi, pe caniculă. Pentru ce au strâns sute de mii de semnături pe care le vor duce la Parlament

Federațiile sindicatelor din Învățământ anunță că joi, începând cu ora 11.00, vor picheta sediul Parlamentului României. Profesorii vor protesta din nou în stradă, de această dată pe caniculă. Ce nemulțumiri au sindicaliștii din Învățământ.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învățământ preuniversitar, universitar și cercetare, reunind interesele a peste 300.000 de salariați – vor picheta joi, 25 iunie 2026, începând cu ora 11:00, Palatul Parlamentului”, anunță sindicaliștii.

Potrivit sursei citate, cu această ocazie, reprezentanții angajaților din învățământ vor depune la Registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături „strânse pentru susținerea inițiativei cetățenești care are ca scop modificarea și completarea Legilor Educației (Legea nr. 198/2023 și Legea nr. 199/2023).

Ce nemulțumiri au sindicaliștii din Învățământ

„Prin acest demers legislativ solicităm anularea prevederilor anti-educație distructive impuse prin Legea nr. 141/2025.

Proiectul de lege vine să corecteze derapajele legislative din ultimii ani și să asigure un act educațional de calitate, stipulând mai multe măsuri esențiale”, spun sindicaliștii. Acestea sunt măsurile cerute de reprezentanții sindicatelor din Învățământ:

Combaterea supraaglomerării școlare: Susținem reducerea și reglementarea strictă a numărului de beneficiari la clasă/grupă. De exemplu, în învățământul primar, o clasă trebuie să aibă, maximum 22 de elevi, în cel gimnazial maximum 26 de elevi, iar în cel liceal maximum 26 de