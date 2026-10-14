Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Metrorex vine cu o propunere care ar urma să dea o lovitură cumetriilor de la metrou. În cadrul negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă (CCM), în comisia din care vor face parte cei din conducerea Metrorex nu vor putea intra membrii care au rude la metrou. Totuși, propunerea nu este asumată deocamdată de Consiliul de Administrație.

Marți ar fi trebuit să aibă loc primele negocieri pentru noul CCM de la Metrorex, discuții care trebuie să aibă loc între sindicaliști și reprezentanți din conducerea metroului.

În premieră pentru Metrorex, o Hotărâre AGA ar stipula faptul că din comisia de negocieri nu ar trebuie să facă parte membri care au rude în cadrul Metrorex.

Potrivit surselor Gândul, propunerea ar trebui să se aplice îndeosebi membrilor care vin din departamente precum Economic, Investiții, Management sau Resurse Umane.

„De ce să nu se aducă la Metrorex și oameni care au lucrat în privat și au făcut performanță?”

„Nu este firesc ca în funcții de conducere care nu sunt din zona operațională să fie doar directori cu experiență în Metrorex, iar astfel de funcții nu mai trebuie promovate. De ce să nu se aducă la Metrorex și oameni care au lucrat în privat și au făcut performanță?

Când vorbim de zona operaționala a metroului, atunci, în mod evident, oamenii din conducere trebuie să aibă experiență în acest domeniu al transportului care este unul foarte complex”, au explicat pentru Gândul surse din cadrul Ministerului Transporturilor.

„Asigurarea cadrului necesar negocierii CCM, respectiv, întreprinderea măsurilor pregătitoare necesare negocierii CCM cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Se va asigura că persoanele desemnate nu se află în situații de conflict de interese, inclusiv relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați din Metrorex, de natură să afecteze imparțialitatea procesului de negocierea CCM”, se arată în propunerea de hotărâre din ședința AGA a Metrorex.

Sindicatul Metrorex amenință din nou cu închiderea metroului

În ceea ce privește noul CCM, potrivit surselor Gândul, anul acesta negocierile dintre conducere și sindicat vor fi la cuțite.

Încă din septembrie, Marian Artimon, liderul de sindicat al Metrorex (USLM) a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că a solicitat companiei de metrou să se înceapă negocierea noului Contract Colectiv de Muncă, iar în cazul în care sindicaliștii nu vor obține ce vor, se poate declanșa greva la metrou.

„Noi anul trecut am negociat, nu am avut o creștere salarială. Vedem ce o să iasă anul acesta, pentru că spectrul acesta al grevei generale nu a dispărut. Nu ameninț. Am solicitat să începem negocierea, ca în termen de 60 de zile să finalizăm negocierile, iar pe 12 noiembrie ar trebui să semnăm. Eu zic că în 60 de zile reușește Metrorex să vină cu o propunere”, a declarat Marian Artimon în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Marian Artimon: „Nu mai putem fi sfidați”

Liderul de sindicat din subteran mai spune că o eventuală grevă „se va declanșa legal”.

„USLM nu o să facă nimic ilegal. Totul va fi pe lege. Acum nu mai putem fi sfidați și nerespectați. Ne dorim ca nivelul de trai să fie același. Ne dorim și implementarea legislației europene, cea a salariului minim, care obligă statele membre ca toate prevederile din Contractele Colective să se găsească în Contractele Individuale.