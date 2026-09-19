Marian Artimon, liderul de sindicat al Metrorex (USLM) a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că a solicitat companiei de metrou să se înceapă negocierea noului Contract Colectiv de Muncă, iar în cazul în care sindicaliștii nu vor obține ce vor, se poate declanșa greva la metrou.

„Noi anul trecut am negociat, nu am avut o creștere salarială. Vedem ce o să iasă anul acesta, pentru că spectrul acesta al grevei generale nu a dispărut. Nu ameninț. Am solicitat să începem negocierea, ca în termen de 60 de zile să finalizăm negocierile, iar pe 12 noiembrie ar trebui să semnăm. Eu zic că în 60 de zile reușește Metrorex să vină cu o propunere”, a declarat Marian Artimon în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Marian Artimon: „Nu mai putem fi sfidați”

Liderul de sindicat din subteran mai spune că o eventuală grevă „se va declanșa legal”.

„USLM nu o să facă nimic ilegal. Totul va fi pe lege. Acum nu mai putem fi sfidați și nerespectați. Ne dorim ca nivelul de trai să fie același. Ne dorim și implementarea legislației europene, cea a salariului minim, care obligă statele membre ca toate prevederile din Contractele Colective să se găsească în Contractele Individuale.

Noi ne vom lupta să ne apărăm drepturile noastre”, a mai declarat Marian Artimon.

Sindicatul de la metrou și Metrorex au fost recent în conflict, după ce salariile angajaților au întârziat, în lipsa aprobării bugetului.