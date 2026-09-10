Angajații Metrorex muncesc în condiții insalubre, așa cum se poate vedea din imaginile publicate de Gândul. Este vorba de galerii, încăperi sau toalete pline de igrasie, mucegai, pereți scorojiți, iar în multe locuri șobolanii își fac de cap.

În spațiile de lucru ale Metrorex din subteran este o degradare uluitoare.

Este vorba de toalete inundate, galerii pline de igrasie, pereți care stau să se prăbușească.

Sunt cazuri unde toaletele nu au uși, iar closetele sunt rupte.

Condițiile de muncă pentru angajații Metrorex reprezintă un adevărat pericol pentru aceștia, mai ales dacă privim imagini cu scări foarte ruginite și care se pot rupe în orice secundă.

„Nu s-a dat cu bidineaua de 45 de ani”, spun sindicaliștii de la metrou.

Revoltător este și faptul că foarte multe spații tehnice, unde există cabluri electrice și instalații importante, sunt pline de apă.

Angajații Metrorex nu au apă potabilă

Pe lângă aceste condiții, angajații nu beneficiază nici măcar de apă potabilă, de săpun sau de alte materiale igienico-sanitare.

Peste toate acestea, salariile angajaților sunt sub semnul întrebării. Este vorba de lefurile care ar trebui plătite vineri, pe 11 septembrie.

Ministerul Transporturilor a informat Metrorex că fondurile de la bugetul de stat sunt suspendate până la aprobarea bugetului companiei pentru 2026, astfel că salariile angajaților sunt în pericol.

Potrivit lui Marian Artimon, Metrorex nu are bani nici măcar pentru un salariu.

Funcționarea metroului, în pericol

Liderul de sindicat USLM susține că, dacă drepturile salariale nu sunt achitate, angajații pot decide să intre în concedii, ceea ce ar pune în pericol funcționarea metroului.

Printre riscurile prezentate de liderul USLM se află efectuarea concediilor restante și refuzul de a mai lucra peste norma lunară.

„Să-și ia concediile mai vechi de 18 luni. Avem 11.000 de zile de concediu neacordat numai la mecanici. Să nu mai accepte să lucreze cu depășire de normă la mișcare, mai mult decât norma lunii”, a spus Artimon.

În ceea ce privește veniturile nete medii ale angajaților, acestea sunt în jurul valorii de 5.000 de lei, depășind 7.000 de lei în majoritatea cazurilor.

Revenind însă la spațiile degradate de la metrou, probleme mari sunt și în tuneluri, așa cum Gândul a dezvăluit.

Cele mai mari probleme sunt pe Magistrala 2, care niciodată nu a fost reabilitată, de la construcție și până în prezent.