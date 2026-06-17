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Se schimbă examenul de bacalaureat, din 2030. Ce modificări a decis ministrul interimar al Educației

Se schimbă examenul de bacalaureat, din 2030. Ce modificări a decis ministrul interimar al Educației
Se schimbă examenul de bacalaureat
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Mihai Dimian, ministru interimar al Educației, a anunțat schimbarea examenului de bacalaureat începând cu anul 2030. Noua structură gândită va fi adaptată profilului și specializării fiecărui elev.

Ministrul a semnat marți , 16 iunie, ordinul care stabilește probele și disciplinele pentru examenul național de Bacalaureat din 2030.

Noul examen, adaptat la fiecare elev

Noile reguli se vor aplica elevilor care încep clasa a IX-a în anul 2026 și introduc un model de Bacalaureat diferențiat, adaptat în funcție de profil, specializare și alegerea fiecărui elev.

Potrivit ministrului, documentul a fost transmis pentru publicare în Monitorul Oficial.

„Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor şi a disciplinelor examenului naţional de bacalaureat 2030, pentru elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a, a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial. Ordinul aprobă lista probelor şi a disciplinelor examenului naţional de bacalaureat începând cu anul 2030, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru prima generaţie de absolvenţi care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru şi a programelor şcolare aprobate începând cu anul şcolar 2026–2027”, a scris pe Facebook Mihai Dimian.

El a declarat că schimbarea privind Bacalaureatul era necesară pentru a corela mai bine examenul cu noile programe școlare și cu parcursul educațional al elevilor.

Ce probe sunt prevăzute

Anexa ordinului detaliază toate probele și disciplinele pentru Bacalaureatul 2030, aplicabile tuturor filierelor și specializărilor. Sunt incluse probe de competențe lingvistice și digitale, probe scrise comune și diferențiate, dar și discipline la alegere pentru evaluarea competențelor de bază.

Probele examenului de bacalaureat 2030 și disciplinele prevăzute, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023:

  • probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) – proba există și în prezent;
  • probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă (proba A02, minorități) – proba există și în prezent;
  • probă de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) – în prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă;
  • proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) – proba există și în prezent.

Pentru probele scrise, sistemul este adaptat pe filiere și specializări. De exemplu, la profilul teoretic, elevii vor avea discipline precum matematică, istorie sau științe, în funcție de specializare, iar la altele vor exista probe specifice domeniului de studiu.

O altă noutate este introducerea unei probe suplimentare de competențe de bază, care va permite elevilor să aleagă o disciplină complementară profilului lor.

Ce noutate va fi la Bac

Ministrul mai precizează că unele probe, precum competențele lingvistice, digitale și cea de competențe de bază, vor fi susținute pe parcursul anului școlar, conform legii educației.

„Având în vedere reglementările legale, precizez că orice modificare a probelor / disciplinelor examenului naţional de bacalaureat 2030 implică modificarea, în prealabil, a Legii învăţământului preuniversitar nr. 198, aprobată de Parlamentul României în anul 2023”, a mai transmis ministrul.

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