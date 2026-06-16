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Dan Dungaciu: „Politicienii noștri stau prinși în capcana pe care chiar ei și-au întins-o”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: „Politicienii noștri stau prinși în capcana pe care chiar ei și-au întins-o”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum politicienii români au picat singuri în capcana pe care au întins-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Este același principiu care a funcționat în Marea Britanie, în Franța, în Germania și în România. Principiul este ca partidul de protest să nu intre la guvernare. Punct. Singurul principiu… Sigur că la noi se întâmplă într-o formulă degradantă și mediocră. Măcar ăia în Occident, cât de cât, s-au ținut de un program, chiar dacă nu este democratic. Cred că și ăia ștampilează și încearcă să înăbușe o mișcare.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum politicienii români au picat singuri în capcana pe care au întins-o. Acesta a început prin a spune că Uniunea Europeană promovează un singur principiu politic. Toate țările UE trebuie să se asigure că partidele de protest nu intră la guvernare. Acesta sesizează diferențe între celelalte state UE și România. La noi, adaugă sociologul, este totul făcut dintr-o postură degradantă și mediocră.

„Este același principiu care a funcționat în Marea Britanie, în Franța, în Germania și în România. Principiul este ca partidul de protest să nu intre la guvernare. Punct. Singurul principiu… Sigur că la noi se întâmplă într-o formulă degradantă și mediocră. Măcar ăia în Occident, cât de cât, s-au ținut de un program, chiar dacă nu este democratic. Cred că și ăia ștampilează și încearcă să înăbușe o mișcare. La noi este criză economică, strategică… În alte state se mai întâmplă… Mai este câte un vector de mișcare în care mă, cât de cât… Ăia se mai duc pe la niște întâlniri, pe la un G7. Te mai duci, mai ești pe acolo, mai vezi ce se întâmplă, dar nu-i nimic. Toți și-au prins, cum să spun, capul în povestea asta și nu mai pot să iasă. Adică, știți ca maimuța aia, când îi pui o capcană, pui o banană, bagă mâna, ține de banană și nu mai poate să scoată mâna și rămâne prinsă. Așa sunt ăștia acuma și stau în capcana pe care ei și-au construit-o. N-au cum să iasă… Că și principiile astea… Cât le poți schimonosi, cât le poți întinde? Cât le poți… Și acuma, dacă ar exista… Deci, din păcate, au dus România într-o asemenea situație, încât am sentimentul că… Mă rog, oricum, cordonul ăsta sanitar nu se va rupe de la periferie…”, a explicat sociologul. 

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