Dan Dungaciu: „Politicienii noștri stau prinși în capcana pe care chiar ei și-au întins-o”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum politicienii români au picat singuri în capcana pe care au întins-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Este același principiu care a funcționat în Marea Britanie, în Franța, în Germania și în România. Principiul este ca partidul de protest să nu intre la guvernare. Punct. Singurul principiu… Sigur că la noi se întâmplă într-o formulă degradantă și mediocră. Măcar ăia în Occident, cât de cât, s-au ținut de un program, chiar dacă nu este democratic. Cred că și ăia ștampilează și încearcă să înăbușe o mișcare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum politicienii români au picat singuri în capcana pe care au întins-o. Acesta a început prin a spune că Uniunea Europeană promovează un singur principiu politic. Toate țările UE trebuie să se asigure că partidele de protest nu intră la guvernare. Acesta sesizează diferențe între celelalte state UE și România. La noi, adaugă sociologul, este totul făcut dintr-o postură degradantă și mediocră.