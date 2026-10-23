Sute de susținători ai lui Călin Georgescu au ocupat Splaiul din fața Curții de Apel, în așteptarea soluției la contestația făcută de DIICOT. Se scandează: „Eliberați-l”!

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu, au blocat vineri, 23 octombrie, circulația rutieră pe porțiunea Splaiului Independenței din fața Curții de Apel București, acolo unde este judecată contestația făcută de procurorii DIICOT, care au cerut menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv. În ciuda ploii torențiale, susținătorii lui Georgescu s-au mobilizat în număr foarte mare și au scandat, în așteptarea soluției pronunțate de completul de judecată, mesaje precum „DIICOT mafiot”, „Călin Georgescu este președinte” sau „Căline, Căline, poporul e cu tine”. Până la acest moment, manifestația a fost una pașincă, fără incidente. Forțele de ordine nu au încercat să îi îndepărteze pe protestatari de pe carosabil.

În sala de judecată, completul de divergență a ascultat pledoaria procurorului DIICOT, care a prezentat motivele pentru care Călin Georgescu trebuie cercetat în contiunuare în stare de arest preventiv. Totodată, a fost ascultată și apărarea avocaților fostului prezidențiabil.

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Președintele completului, Cristian Dumitru, nu a ajuns la un acord cu colega sa, judecătoarea Mara Daniela Manolache, cu privire la soluția pe care urmau să o pronunțe în cazul contestației DIICOT, prin care s-a cerut menținerea în arest preventiv a lui Călin Georgescu. Un al treilea judecător este așteptat să dea verdictul.

Cei trei judecători, chemați să decidă asupra contestației procuroruilor, s-au retras în deliberare, urmând ca soluția să fie dată în cursul zilei, după finalizarea tuturor proceselor din cadrul ședinței de judecată.

Între timp, fostul prezidențiabil a părăsit, încătușat, sediul Curții de Apel și a fost dus, cu duba Poliției, înapoi la Arestul Central.

Călin Georgescu, acuzat în dosarul DIICOT cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit anchetatorilor, un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro în cadrul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar măsurile preventive analizate de instanță nu reprezintă o hotărâre asupra vinovăției sale.

Decizia Curții de Apel București este esențială pentru stabilirea regimului de detenție al fostului candidat prezidențial.