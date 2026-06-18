PSD cere PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după punerea sub acuzare la DNA

PSD solicită public PNL să aplice de urgență regulile de integritate în cazul primarului Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Social-democrații cer suspendarea imediată a edilului din funcțiile de partid, retragerea sprijinului politic și demisia acestuia din funcția de primar al Capitalei.

Solicitări dure pentru liberali

PSD afirmă că regulile trebuie respectate de toată lumea. Reprezentanții partidului consideră că Ciucu are obligația să facă un pas în spate pentru a nu afecta imaginea instituției, așa cum liberalii cereau în trecut în cazuri similare.

„După punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzația de luare de mită, conducerea PNL trebuie să dispună de urgență suspendarea acestuia din toate funcțiile deținute în partid și să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei,” se arată într-un comunicat transmis de PSD.

Patru cerințe transmise de social-democrați

Partidul a trimis o listă cu patru reguli pe care PNL trebuie să le aplice. PSD susține că prezumția de nevinovăție nu poate justifica menținerea unui acuzat în funcție publică și cere retragerea acestuia din politică până la o decizie finală a instanței.

„1. Să se abțină să comenteze deciziile sau acțiunile magistraților (…). 2. Să nu invoce prezumția de nevinovăție (…). 3. Să-i solicite lui Ciprian Ciucu să-și demonstreze singur nevinovăția (…). 4. Dacă refuză să se retragă (…), atunci PNL trebuie să ceară bucureștenilor să protesteze.”

Comunicatul integral al PSD poate fi consultat AICI

Ciucu, suspect într-un dosar legat de banii din campania electorală

Ciprian Ciucu a ajuns astăzi la sediul DNA și a petrecut aproape 3 ore în fața anchetatorilor. Primarul Capitalei a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspect de luare de mită, faptă care ar fi avut loc pe vremea când era primar al Sectorului 6. Acesta a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă.