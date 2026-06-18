Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA, transmite Mediafax. Potrivit surselor Gândul, la DNA ar exista patru dosare privind acuzații de deturnare de fonduri în timpul campaniei electorale.

UPDATE | Ciucu ar fi fost citat ca martor

În cauză ar fi vorba de avize date de primarul Ciprian Ciucu, potrivit unor surse judiciare. Aceleași surse au precizat pentru Gândul că dosarul este in rem, iar primarul Capitalei a fost citat ca martor.

De asemenea, la dosar ar exista și documente de la AEP, care au fost ridicate de procurori, precum și documente care au fost cerute la PMB.

Știrea inițială

Ciucu va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și nu este exclus să fie pus chiar și sub acuzare.

Ciprian Ciucu este liderul PNL cel mai apropiat de premierul demis Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

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