Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA, transmite Mediafax. Potrivit surselor Gândul, la DNA  ar exista patru dosare privind acuzații de deturnare de fonduri în timpul campaniei electorale.

UPDATE | Ciucu ar fi fost citat ca martor

În cauză ar fi vorba de avize date de primarul Ciprian Ciucu, potrivit unor surse judiciare. Aceleași surse au precizat pentru Gândul că dosarul este in rem, iar primarul Capitalei a fost citat ca martor.

De asemenea, la dosar ar exista și documente de la AEP, care au fost ridicate de procurori, precum și documente care au fost cerute la PMB.

Știrea inițială

Ciucu va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și nu este exclus să fie pus chiar și sub acuzare.

Ciprian Ciucu este liderul PNL cel mai apropiat de premierul demis Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

Știre în curs de actualizare

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
11:54
Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea, în ziua Congresului Extraordinar al PNL
11:14
Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea, în ziua Congresului Extraordinar al PNL
ULTIMA ORĂ Cum arată programul de guvernare al Cabinetului Adrian Veștea și care sunt marile priorități ale noului Executiv – SURSE
09:09
Cum arată programul de guvernare al Cabinetului Adrian Veștea și care sunt marile priorități ale noului Executiv – SURSE
POLITICĂ Premierul desemnat Adrian Veștea depune, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. „Evaluăm cu atenție fiecare propunere”
08:59
Premierul desemnat Adrian Veștea depune, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. „Evaluăm cu atenție fiecare propunere”
CONTROVERSĂ Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene
06:00
Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene
FLASH NEWS Trump și Macron, la o cină „regală” la Versailles. Președintele SUA a semnat la masă acordul de pace cu Iran, marcând oficial finalul războiului
01:04
Trump și Macron, la o cină „regală” la Versailles. Președintele SUA a semnat la masă acordul de pace cu Iran, marcând oficial finalul războiului
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Țara cu cel mai scăzut nivel de muncitori din ultimul deceniu. De ce nu trebuie să te duci acolo
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști! Ce probleme are soțul Andrei Voloș
Ce se întâmplă doctore
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
A fost descoperit un tip de accidentare specific bicicletelor electrice, iar fenomenul este îngrijorător
FLASH NEWS Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
12:05
Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
RĂZBOI Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
11:46
Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
APĂRARE Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
11:39
Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
ACTUALITATE Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
11:30
Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
FLASH NEWS Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale
11:25
Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe