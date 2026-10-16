Reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) au transmis vineri, 16 octombrie, printr-un comunicat de presă, că vor continua să se opună vânzării companiilor de stat din domenii strategice precum energia, apărarea sau sectorul bancar, însă că susțin atragerea cât mai multor investitori pentru cele aflate în dificultate. Mai mult decât atât, social-democrații conduși de Sorin Grindeanu menționează că s-au opus privatizării și înainte de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și că noua prevedere se regăsește explicit în programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu. Deși documentul specifică faptul că nu vor fi vândute active strategice profitabile sub presiune bugetară, fără o evaluare corectă, lasă deschisă „posibilitatea listării unor pachete minoritare de acțiuni, pe modelul societăților din energie deja listate la bursă”.

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„Este exact ceea ce PSD i-a reproșat Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu în aprilie 2026”

„Partidul Social Democrat precizează că poziția sa în privința companiilor de stat profitabile și din domeniile strategice a rămas aceeași și va fi susținută și în cadrul Guvernului Niculescu.

PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate.

Programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat confirmă această linie a PSD. Textul prevede explicit: „Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă”.

Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu. Atunci PSD a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, evaluate cu mult sub potențialul lor real”, au transmis reprezentanții PSD în comunicatul de presă.

„Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum”

„Aceeași distincție apare și în legea inițiată de PSD (PL-x nr. 376/2026), care interzice înstrăinarea acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027.

Companiile care înregistrează pierderi cinci ani consecutiv sau aflate în insolvență, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sunt exceptate de la interdicție (Art. 1, alin. 2). Companiile pentru care programul de guvernare menționează atragerea de investitori se încadrează în această logică, pe care PSD a susținut-o tot timpul.

PSD respectă rolul presei de a analiza și de a prezenta programul de guvernare propus de PSD și de premierul desemnat, însă este necesar ca cititorii să fie informați corect.

Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare. PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute”, au mai precizat social-democrații.