Olga Borșcevschi
Partidul Social Democrat a reacționat dur, joi, printr-un comunicat, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că Guvernul pregătește o reformă amplă a companiilor de stat, care include atât listări la bursă, cât și închiderea unor societăți cu pierderi. PSD transmite că se opune categoric deciziei de a lista la bursă companiile profitabile, majoritatea având rol crucial în ansamblul de securitate al țării.

PSD se opune listării la bursă a companiilor de stat

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor”, se arată în comunicatul PSD.

Partidul Social Democrat precizează că nu a fost consultat și că nu a existat nicio discuție în Coaliție pe această temă pe acest subiect, iar reprezentanții social-democrați din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

„Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.
Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.
Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.
Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.
PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”, mai spune PSD.
Printre companiile vizate pentru listare anunțate de Oana Gheorghiu se numără CEC Bank, Portul Constanța și Aeroporturi București, în timp ce altele, precum CFR Marfă, Petrotrans sau Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, ar putea fi închise.
Citește și

BREAKING NEWS Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar”. Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim”
19:30
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar”. Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim”
FLASH NEWS Andrei Caramitru vrea dispariția PSD și anticipează proteste în Piața Victoriei: Începe nebuneala
18:18
Andrei Caramitru vrea dispariția PSD și anticipează proteste în Piața Victoriei: Începe nebuneala
EXCLUSIV Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
17:16
Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță că CFR Marfă își va declara falimentul până la sfârșitul lunii mai. Ce se întâmplă cu angajații companiei
16:52
Oana Gheorghiu anunță că CFR Marfă își va declara falimentul până la sfârșitul lunii mai. Ce se întâmplă cu angajații companiei
GUVERN Adoptat de Guvern. Câți nepalezi, indieni, sri lankezi pot aduce companiile în România în 2026: numărul se apropie de 100.000
16:39
Adoptat de Guvern. Câți nepalezi, indieni, sri lankezi pot aduce companiile în România în 2026: numărul se apropie de 100.000
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan discută vineri cu Emmanuel Macron şi Keir Starmer despre Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz
16:34
Nicuşor Dan discută vineri cu Emmanuel Macron şi Keir Starmer despre Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Șoc la Disneyland Paris! Cozi infinite, copii plângând și o atracție celebră blocată: „Am fugit pe ușa de urgență!” Ce vedete s-au întors dezamăgite de acolo
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit părintele Clement Popa
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Sute de kilometri de drumuri antice, vechi de 2.700 de ani, au fost descoperite în Amazon
FLASH NEWS Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă
19:06
Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă
EVENIMENT Bricul Mircea a plecat într-o călătorie istorică spre SUA. Celebra navă școală va participa la aniversarea de 250 de ani a Zilei Independenței
19:03
Bricul Mircea a plecat într-o călătorie istorică spre SUA. Celebra navă școală va participa la aniversarea de 250 de ani a Zilei Independenței
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România
19:01
Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România
FLASH NEWS Simion, pe locul 1 și într-un sondaj Digi24. În ce funcție îl vor românii pe președintele AUR
18:52
Simion, pe locul 1 și într-un sondaj Digi24. În ce funcție îl vor românii pe președintele AUR
ULTIMA ORĂ Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetarea focului
18:50
Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetarea focului
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță că va face referendumul în justiție. A avansat și un termen
18:46
Nicușor Dan anunță că va face referendumul în justiție. A avansat și un termen

