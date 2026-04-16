Guvernul pregătește o reformă amplă a companiilor de stat, Partidul Social Democrat a reacționat dur, joi, printr-un comunicat, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat căcare include atât listări la bursă, cât și închiderea unor societăți cu pierderi. PSD transmite că se opune categoric deciziei de a lista la bursă companiile profitabile, majoritatea având rol crucial în ansamblul de securitate al țării.

PSD se opune listării la bursă a companiilor de stat

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor”, se arată în comunicatul PSD.

Partidul Social Democrat precizează că nu a fost consultat și că nu a existat nicio discuție în Coaliție pe această temă pe acest subiect, iar reprezentanții social-democrați din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

„Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.

Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.

Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.

PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”, mai spune PSD.

Oana Gheorghiu Printre companiile vizate pentru listare anunțate dese numără CEC Bank, Portul Constanța și Aeroporturi București, în timp ce altele, precum CFR Marfă, Petrotrans sau Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, ar putea fi închise.

